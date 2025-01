L’épidémie de COVID-19 ainsi que le confinement de dizaines de pays ont marqué beaucoup de personnes tout autour du monde. Ce n’est pas étonnant que l’art, et forcément le jeu vidéo, s’empare du sujet. En 2021, le FMV à l’humour absurde Not For Broadcast sortait un épisode dans lequel le monde se confinait pour éviter des ours en peluche robotiques tueurs d’humains. En mars 2024, Mediterranea Inferno nous plaçait dans un univers plus intimiste en racontant les retrouvailles de trois amis inséparables après le confinement. Et le 9 mai 2024 est sorti sur l’eShop 1000xRESIST, une aventure narrative de science-fiction qui nous place dans un monde confronté à une épidémie d’ampleur mondiale.

Et préparez-vous, car ce dernier jeu, développé par les Canadiens de Sunset Visitor, est l’une des expériences les plus marquantes de l’année 2024.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à 1000xRESIST.

Une expérience narrative exceptionnelle

1000xRESIST est une aventure narrative de science-fiction. En 2047, une épidémie a surgi sur la planète et a décimé une grande partie de la population.

L’histoire débute avec une prolepse assez violente dans laquelle la protagoniste, Watcher, poignarde dans le dos Iris, un personnage central pour l’instant très mystérieux.

De retour au début du récit, nous sommes avec Watcher, l’une des six sœurs qui vit dans un étrange microcosme où Iris, la Mère de toutes les sœurs, nous impose des tâches à réaliser.

En tant que Watcher (observateur), notre rôle est de fouiller dans les souvenirs d’Iris afin de mieux connaître les origines de cette presque divinité.

La narration se déroule sur plusieurs timelines. D’un côté, nous suivons Watcher au milieu des souvenirs d’Iris à l’époque où un virus a décimé la quasi-totalité de la population, et de l’autre nous vivons les aventures de Watcher au sein de cette société sectaire.

Si vous cherchez de l’interactivité et une expérience gratifiante en termes de gameplay, nous vous conseillons de tourner les talons de suite. 1000xRESIST est une aventure narrative qui se rapproche des Life is Strange, avec moins de gameplay et de choix.

Globalement, nous nous déplaçons dans les divers décors afin de compléter des quêtes. Ces dernières ne sont souvent pas très poussées : nous devrons parler à une personne à cet endroit de la carte puis aller à un autre bout de la carte pour parler à une autre personne.

Notre personnage est parfois capable d’aller d’une dimension temporelle à une autre afin par exemple de traverser des passages bloqués. Nous aurons aussi certains moments de platformer où nous devrons nous balancer d’un cercle à l’autre afin d’aller à un point A à un point B.

Pendant les dialogues nous aurons très régulièrement des choix à prendre qui donnent une illusion d’interactivité. En réalité, nos réponses n’impactent ni le récit, ni la scène qui se déroule sous nos yeux.

Un jeu qui fourmille d’idées et d’audaces visuelles

1000xRESIST est l’un des jeux de l’année 2024. L’histoire réussit grâce à son audace, son ambition formelle et par sa mise en scène à nous captiver. Et une fois que cette réalisation qui mélange science-fiction, intime et expérimental arrive à nous accrocher, c’est fini, nous ne pouvons plus nous arrêter.

Le jeu fourmille de créativité et d’audace. Les idées s’enchaînent à un rythme effréné et nous sommes embarqués dans un jeu singulier comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

1000xRESIST connaît même certains moments de grâce, comme à la fin des chapitres 5 et 7, où nous restons totalement subjugués par les propositions formelles et visuelles des développeurs.

Le jeu aborde énormément de thématiques (le confinement, le pouvoir, le trauma familial, la mémoire, etc.) et les scénaristes sont souvent matures et très justes lorsqu’ils touchent à l’intime et à la sphère familiale.

Nous sommes vraiment face à une expérience unique que nous recommandons vivement à tous les passionnés de narration comme nous qui cherchent un concept aussi captivant que déconcertant. En revanche, nous le déconseillons à ceux qui aiment les visual novels assez classiques et qui n’aiment pas trop être bousculé dans leur expérience vidéoludique.

Malgré toutes ces excellentes qualités, le (très bon) scénario de 1000xRESIST est loin d’être parfait. L’histoire manque parfois de force, avec des nœuds dramatiques convenus et une littérarité assez banale.

Quelques petits couacs de rythme par moment

Le jeu connaît parfois de grands moments de vide assez frustrants pour le joueur (narrativement parlant) ainsi que des quêtes rébarbatives qui ralentissent inutilement le rythme du récit. Nous sommes parfois obligés en plein moment de tension à faire des allers-retours inutiles sur la carte.

Par ailleurs, la carte n’est pas très claire et nous nous perdons régulièrement dans cet immense décor sans trop savoir où il faut réellement aller. Dommage, car nous ne sommes pas sûrs que cette perdition est voulue par les développeurs.

1000xRESIST n’est pas traduit en français. Le vocabulaire utilisé ne le rend pas forcément très compliqué, cependant, au vu du nombre de lignes à lire, nous recommandons un niveau courant dans la langue de Shakespeare afin de ne pas trop vous fatiguer.

Tous ces défauts ne devraient malgré tout pas vous arrêter. 1000xRESIST est d’une telle force, d’une telle audace que les petits défauts qui la jonchent sont très largement compensés. 1000xRESIST est le genre de jeux qui nous fait réfléchir la nuit, qui nous empêche de dormir tant nous sommes captivés par l’audace du projet.

La durée de vie, pour son prix, est exceptionnelle. Le jeu ne coûte que vingt euros pour une dizaine d’heures de jeu ! Même si la rejouabilité est assez faible, c’est un tarif très intéressant pour une aventure narrative aussi massive.

Les graphismes sont excellents. Le jeu subit certes un downgrade évident sur Nintendo Switch mais il parvient tout de même à proposer un univers réussi plein de personnalité. Les décors possèdent quelque chose d’unique, de travaillé, et les concepts visuels sont inspirants.

Les temps de chargement peuvent paraître un peu longs mais ils ne sont pas fréquents. Nous avons aussi rencontré un petit glitch frustrant mais globalement le portage sur la console nipponne est bien fait.

La bande-son, elle, est très bonne. Elle ne contient aucune piste mémorable mais elle s’intègre parfaitement à chacune des scènes. Elle réussit, tout en restant discrète, à nous plonger dans cette expérience.

Le doublage intégral en anglais est de qualité et hormis quelques minuscules lignes de dialogue, nous avons apprécié le travail colossal des comédiens de doublage.

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins présentant les trente premières minutes du jeu.