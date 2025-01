La version Switch tant attendue du jeu Laika: Aged Through Blood, un « motorvania » inspiré de l’Ouest américain, sortira sur le Nintendo eShop le 30 janvier, ont annoncé l’éditeur Headup Games et le développeur Brainwash Gang.

Le jeu a été initialement lancé sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG le 19 octobre 2023, suivi des versions PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One le 5 décembre 2023. La version Switch était initialement prévue pour le 11 janvier 2024, mais elle avait été reportée indéfiniment. Une démo gratuite est également disponible sur Steam. Les textes sont en français, anglais, allemand, espagnol, russe, chinois simplifié, japonais et coréen.

À propos du jeu

Laika: Aged Through Blood est un « motorvania » inspiré de l’Ouest américain, se déroulant dans un désert post-apocalyptique. Il raconte l’histoire d’une tribu opprimée par des forces occupantes et le parcours personnel d’une guerrière coyote, mère de famille, qui se lance sur un chemin sans fin de vengeance pour récupérer ce que son peuple a perdu.

Conduisez, sautez et combattez dans un vaste monde dessiné à la main, sur votre fidèle moto. Parcourez les déserts de sable, effectuez des sauts périlleux, abattez vos ennemis au ralenti et rechargez votre arme en réalisant un backflip ! Utilisez des bonus basés sur vos compétences et affrontez des batailles intenses contre de grands boss.

Caractéristiques principales