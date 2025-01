Faites-vous vous partie de ces joueurs d’antan qui ont grandi auprès du cultissime 3D Pinball Space Cadet, disponible sur Windows 95 ? Si tel est le cas, nul doute que vous conservez un certain regard plus ou moins critique sur les flippers actuels, affirmant d’un ton vindicatif que vous, vous maîtrisez la petite bille comme personne ! Sachez qu’il existe désormais bien d’autres licences susceptibles de réunir des amateurs, et la série Pinball FX est l’une d’entre elles… Mais tient elle toujours ses promesses ?

Développé par Zen Studios, Pinball FX offre un florilège de tables de flippers. Néanmoins, plongeons directement dans le sujet qui fâche : il convient de repasser encore et encore à la caisse pour jouir de l’intégralité des tables. Voilà qui nous agace toujours autant… Mais le contenu disponible au sein d’un seul titre, en l’occurrence,le volume 8 Williams Pinball, avec ses tables réalistes et historiques, justifie-il à lui seul l’achat du jeu ?

Un p’tit flip’ ?

Pinball FX : Williams Pinball regroupe un total de six tables de jeu : deux sont issues de la catégorie Créations Zen, tandis que les quatre autres appartiennent au Williams Pinball (avec de fait une histoire puisqu’elles ont toutes réellement existé !). Chacune dispose d’une véritable identité qu’il est impossible de nier.

En effet, l’essence même de Pinball FX repose sur ce principe fort et stratégique des développeurs : offrir un nombre limité de tables, mais ces tables se doivent d’être suffisamment riches pour susciter intérêt et plaisir aux joueurs. Prenons pour exemple la table nommée Fish Tales. Celle-ci met en scène une imposante partie de pèche. La table en question raconte à elle seule une histoire. Toutes les caractéristiques (réelles !) sont présentées en amont de la partie (son créateur, sa date de mise en service, etc), mais c’est véritablement une fois face au flipper que le joueur peut comprendre tous les rouages de la table. Ici, il va falloir chopper du poisson (et du gros s’il vous plaît !), parvenir à tenir sa ligne sans la briser… le tout dans un amoncellement de bruitages cow boy et de quelques bruits de plouf qui pourraient amuser les amateurs de scatologie. Quelques voix surgissent, donnant l’impression que vous avez même des compagnons de fortune qui vous accompagnent dans cette embarcation qui va peu à peu déborder de poissons frétillants, sous la forme d’un score de plus en plus élevé.

L’ensemble des tables dispose ainsi d’un environnement unique, avec une ambiance propre. Les passerelles et les différents couloirs permettent à la bille de se lancer dans une course folle, parfois même accompagnée d’autres petites copines prêtes à dévaler la pente à toute vitesse !

A toute vitesse, c’est évident… Pinball FX : Williams Pinball ne s’adresse pas nécessairement aux débutants. Les novices pourraient bien être quelque peu déconcertés face à la difficulté des tables disponibles… La pente y est accrue et la difficulté va de pair avec la vitesse effroyable de la bille : il va falloir aiguiser vos sens…

Fort heureusement, Pinball FX : Williams Pinball dispose de deux tables plus accessibles au sein desquelles il est possible de s’amuser pleinement, y compris pour les amateurs. La progression y est plus aisée, bien que l’accès aux zones bonus ne dure parfois que quelques secondes tant la maîtrise des trajectoires doit être parfaitement millimétrée… Nous devons admettre avoir été surpris plus d’une fois !

Pinball FX : le mastodonte

Bien qu’il reste assez discret, Pinball FX n’en reste pas moins une certaine référence dans le domaine du flip’, avec une communauté d’amateurs qui gravite autour d’elle. Rien d’étonnant dès lors de retrouver une multitude de modes de jeux afin de contenter tous les joueurs.

Des tournois sont notamment proposés par la communauté. Il convient bien entendu de disposer de la table en question pour y participer… Néanmoins, l’opulence des tournois disponibles rend la tâche aisée. Par ailleurs, libre à chacun de proposer son propre tournoi en ligne, afin de se confronter à d’autres joueurs. Chacun dispose d’un temps précis, avec un nombre de participants limité ou pas. Certes, il s’agit toujours de faire un meilleur score que son voisin (d’autant plus lorsque la progression dans le classement est mise en avant à chaque joueur vaincu, quel pied !), mais nous devons admettre que cette combativité des joueurs est toujours gratifiante lorsque nous en ressortons vainqueurs… Mais encore faut-il y parvenir ! Vous l’avez compris : le niveau est (pour certains tournois) assez coton.

Les événements font, eux aussi, partie intégrante de Pinball FX : Williams Pinball, avec leurs récompenses associées. Cette fois-ci, nous n’avons malheureusement pas pu intégrer l’événement en cours : aucune de nos tables n’y était associé… nous revoilà face à LA difficulté majeure du titre.

Néanmoins, Pinball FX : Williams Pinball reste assez généreux malgré tout, et cela sans même se préoccuper des autres joueurs. En effet, pour chacune de tables, il est possible de sélectionner de nombreux paramètres afin d’ajuster sa façon de jouer. Retournons sur la table des petits poissons. Pas moins de 9 modes de jeux sont disponibles, du plus traditionnel au plus ardu ! Il est dès lors possible d’intégrer des pouvoirs à la partie, ou encore de jouer à plusieurs chacun son tour, ou bien de ne disposer que d’une seule bille pour faire le plus beau score, etc (des défis qu’il est possible de proposer en tournois… Alors entraînez-vous !).

Malgré un nombre de tables limité au sein d’un seul titre (mais avec de multiples DLCs payants disponibles…), Pinball FX : Williams Pinball repose sur un contenu conséquent afin de contenter les amateurs de flippers.

Faut que ça glisse !

S’il y a bien un aspect qui se doit d’être parfait au sein d’un jeu de flipper, c’est bel et bien la fluidité. Comment prétendre rejoindre les rangs d’un titre digne de ce nom si la bille se fige dans un coin de la table, laissant le joueur pantois devant son écran, incapable de donner un petit coup de postérieur à la machine comme il le ferait discrètement dans un bar !

Il nous faut admettre que nous avons eu quelques frayeurs quant à Pinball FX : Williams Pinball. Lors de nos premières parties, celles-ci étaient en dehors du domicile, sans connexion. Le titre cherchait ainsi sans cesse à se connecter… ce qui a occasionné de nombreux et fâcheux ralentissements ! Une fois la connexion coupée, tout est rentré dans l’ordre. Bien entendu, une fois les réseaux à nouveau disponibles, il nous était possible de rejoindre une partie en ligne et nous n’avons souffert d’aucun ralentissement. Il suffit juste de le savoir !

Mis à part cet aspect, Pinball FX : Williams Pinball offre un environnement de jeu agréable, presque cosy avec son ambiance feutrée en jeu (en décalage avec la musique plus électro dans les menus). Le titre jouit d’un grand nombre de paramètres disponibles avec notamment la possibilité de faire usage du tactile, et d’une Switch verticale, tel un mini flipper dans vos mains ! Bien entendu, toutes ces facéties ne peuvent avoir lieu que dans le mode portable de la console.

Les tables reposent sur des univers distincts. Pinball FX : Williams Pinball dispose de deux tables Créations Zen : l’une consacrée au western et l’autre à un univers fantastique plus enfantin. Les 4 tables Williams Pinball offrent les genres suivants : pèche, motocross, sombre électro et tremblements de terre

Du côté de ses ambiances sonores, Pinball FX : Williams Pinball s’en tire correctement sans pour autant être incroyable : certains bruitages se montrent lourds en saturation et dénaturent un peu le jeu, ôtant cette impression d’être véritablement derrière une table de flipper.

Pinball FX : Williams Pinball est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le premier flipper remonte à la fin du XIXème siècle, en 1871, et est le résultat de quelques améliorations apportés au jeu « Bagatelle » avec notamment l’ajout du ressort et d’une bille plus petite.