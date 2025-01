Et oui, malgré l’annonce de la Nintendo Switch 2, l’actualité Switch est toujours assez vive.

Rusty Rabbit, précédemment annoncé pour Nintendo Switch, a désormais une date de sortie officielle. Le jeu sera disponible en version numérique sur la console le 17 avril 2025 sur l’eShop pour 19,99€. Rusty Rabbit avait été dévoilé pour la Switch en août dernier. Nous savions qu’il sortirait en 2025, mais les détails précis viennent tout juste d’être révélés.

L’humanité a abandonné la Terre lorsqu’elle est entrée dans une nouvelle ère glaciaire. Au fil du temps, ceux qui ont pris le contrôle du monde sont… des lapins !? Après le départ des humains, les lapins ont commencé à les appeler les « géants » et à vénérer les immenses ruines laissées derrière eux sous le nom de « Montagne Fumante ». Les plus intrépides, prêts à explorer et fouiller ce site sacré, sont connus sous le nom de « fouilleurs de rouille ». Le protagoniste, un vieux lapin nommé Stamp, est l’un de ces fouilleurs. Il passe ses journées à explorer la Montagne Fumante.

Un jour, de retour d’une exploration, Stamp rencontre une équipe de fouilleurs appelée les « BBs » et se joint à eux pour plonger encore plus profondément dans les entrailles de la Montagne Fumante. Au cours de son périple, Stamp découvre des enregistrements sur d’anciennes unités de stockage d’informations appelées « D-TAMs », éparpillées dans les ruines. L’un de ces enregistrements semble appartenir à sa fille, qu’il a perdue de vue, laissant entendre qu’elle est en danger et révélant des vérités cachées sur le monde qu’il croyait connaître. Pour résoudre ces mystères et suivre la trace de sa fille, Stamp poursuit son exploration au plus profond des ruines…

Caractéristiques principales :

Un cadre mystérieux : Plongez dans une aventure mêlant action et mystères à mesure que vous explorez les immenses ruines !

: Plongez dans une aventure mêlant action et mystères à mesure que vous explorez les immenses ruines ! “Fracassez et faufilez-vous” dans des labyrinthes de ruines : Grâce à la vitesse et à la mobilité dignes d’un ninja de votre mécha, brisez des blocs, explorez les ruines et récupérez des trésors cachés !

: Grâce à la vitesse et à la mobilité dignes d’un ninja de votre mécha, brisez des blocs, explorez les ruines et récupérez des trésors cachés ! Progression et personnalisation façon RPG : Améliorez votre mécha avec des pièces et matériaux collectés dans les ruines. Renforcez les compétences de Stamp à travers des batailles intenses contre des ennemis protégeant des trésors !

RedDeerGames s’apprête à lancer un nouveau jeu sur Nintendo Switch avec Mini Market Design, qui sortira le 21 janvier 2025.

Mini Market Design est avant tout un jeu bac à sable créatif. Les joueurs pourront concevoir et décorer leur propre mini-marché, comme le suggère le titre. Dans Mini Market Design, laissez libre cours à votre imagination pour créer et aménager votre mini-marché. Avec 8 agencements uniques de magasin, vous êtes libre d’inventer une expérience de shopping idéale : disposez les étagères, ajoutez des présentoirs élégants et choisissez des décorations qui correspondent à votre vision. Explorez un choix de 510 meubles et objets de décoration, et personnalisez l’ambiance avec des papiers peints et revêtements de sol magnifiques. Le jeu offre dès le départ 9 styles de sols et 18 motifs de papiers peints, avec la possibilité de les étendre à 18 styles de sols et 27 papiers peints grâce à des DLC.

Que vous soyez novice en matière de jeux de design ou un expert en décoration, Mini Market Design vous donne l’occasion de libérer votre créativité !

Caractéristiques principales :

8 agencements distincts de mini-marché à personnaliser.

de mini-marché à personnaliser. Environ 510 meubles et objets décoratifs disponibles.

disponibles. 9 styles de sols et 18 motifs de papiers peints dès le départ (extensibles à 18 sols et 27 papiers peints avec DLC).

dès le départ (extensibles à avec DLC). Concevez un espace accueillant pour vos clients.

Un gameplay relaxant et créatif, accessible à tous les âges.

Idéal pour les fans de jeux de design et de décoration.

L’éditeur Drecom a annoncé l’arrivée de Hungry Meem sur Nintendo Switch cette année. Ce jeu de simulation de colonie mettra les joueurs au défi de prendre soin des Meems, des créatures mystérieuses vivant sous l’Arbre-Monde et menacées d’extinction. Aucune date de sortie précise n’a encore été révélée.

À propos :

Un jour, vous êtes tombé sur un livre illustré racontant l’histoire des Meems, de petites créatures affamées vivant sous l’Arbre-Monde. Mais la fin de cette histoire était très triste…

Vous pouvez aider les Meems en interagissant avec le livre. Guidez-les et transformez leur destin pour leur offrir une fin heureuse !

Les Meems sont des créatures adorables mais toujours affamées qui vivent sous l’Arbre-Monde. Un jour, le Pot Miraculeux, capable de préparer tout repas à la perfection, a été détruit, mettant les Meems en danger d’extinction ! Aidez les Meems survivants à reconstruire leur colonie et à transformer leur monde en un lieu idéal.

À propos des Meems :

Des créatures adorant manger, dormir et jouer.

En découvrant de nouvelles activités, elles acquièrent des compétences et changent d’apparence.

Il existe une infinité de combinaisons possibles en croisant les Meems. Trouvez votre Meem préféré !

L’Arbre-Monde grandit grâce à la lumière de la joie, générée lorsque les Meems dégustent un repas spécial lors d’un banquet. Plus l’Arbre-Monde grandit, plus les Meems pourront explorer de nouvelles zones ! Construisez diverses installations pour les Meems, comme :

La Maison des Meems et le Nid d’Amour ,

et , Des installations agricoles ou de collecte de ressources,

Et même des bâtiments purement décoratifs !

Utilisez les matériaux trouvés lors des explorations pour créer une vie heureuse pour vos Meems.

Aujourd’hui, CFK a annoncé la date de sortie de Ninja Issen sur Nintendo Switch : le jeu sera disponible le 20 février 2025.Ninja Issen, un jeu d’action hyper ninja, avait été confirmé pour Nintendo Switch dès 2020. Après plusieurs années de développement et plusieurs retards, sa sortie est désormais prévue dans un peu plus d’un mois.

Ninja Issen est un jeu d’action hyper ninja développé par le studio indépendant coréen Asteroid-J, incarnant le genre d’action rapide et intense propre aux ninjas. Avec son ambiance de ville futuriste cyberpunk combinée à des graphismes rétro, Ninja Issen propose des combats où un ninja solitaire affronte de nombreux ennemis. Les joueurs ressentiront le plaisir d’éliminer des vagues d’adversaires d’un seul coup de lame, tout en affrontant des boss imposants qui barrent leur chemin avec des attaques incessantes et des schémas de mouvements variés. Le tout s’appuie sur des compétences de ninja utilisables à tout moment.

Caractéristiques principales :

Action intense et fluide : éliminez vos ennemis en un éclair grâce à des contrôles intuitifs.

: éliminez vos ennemis en un éclair grâce à des contrôles intuitifs. Boss épiques : surmontez des combats de boss exigeants avec des attaques variées et des déplacements imprévisibles.

: surmontez des combats de boss exigeants avec des attaques variées et des déplacements imprévisibles. Esthétique unique : une atmosphère cyberpunk combinée à un filtre rétro immersif.

Avec une jouabilité intuitive et une variété de contenu, Ninja Issen s’adresse particulièrement aux joueurs de Nintendo Switch. C’est un excellent choix pour ceux en quête d’un jeu d’action au style unique.

En mai de l’année dernière, BEEP avait annoncé que le shoot’em up à défilement horizontal Cotton Reboot! High Tension! sortirait sur Nintendo Switch. Initialement prévu pour le printemps 2025 au Japon, la sortie a été repoussée. Aujourd’hui, BEEP a confirmé que le jeu sera disponible au Japon le 24 juillet 2025. Ce titre est une suite du jeu Cotton Reboot! sorti en 2021. Il sera disponible en éditions physique et numérique. Les prix annoncés sont les suivants :

Édition standard : 6 380 yens

: 6 380 yens Édition limitée : 10 780 yens

Cependant, les détails concernant le contenu de l’édition limitée n’ont pas encore été dévoilés. BEEP n’a encore partagé ni captures d’écran ni bande-annonce pour le jeu. Voici ce que l’on sait pour le moment :

Nouveau personnage jouable : une héroïne nommée Macaron .

: une héroïne nommée . Antagoniste principal : un personnage nommé Willow .

: un personnage nommé . Auditions vocales : des auditions pour les doubleurs de Macaron et Willow sont prévues.

: des auditions pour les doubleurs de Macaron et Willow sont prévues. Promotion du jeu : BEEP cherche également un ambassadeur/influenceur pour promouvoir le titre.

La bande-son sera composée par Hiroyuki Kawada et le groupe japonais de chiptune YMCK.

Plus d’informations sur le jeu, comme des visuels ou des bande-annonces, sont attendues dans les mois à venir.

Aujourd’hui, l’éditeur Dojo System et le développeur Jookitooz ont annoncé leur prochain projet, A-Red Walking Robot, destiné à la Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour le premier trimestre 2025.

A-Red Walking Robot est un simulateur de robot-jouet basé sur la physique. Vous incarnez un robot mécanique à remontoir qui doit surmonter les épreuves imaginées par son créateur dans un atelier rempli de défis. Prenez les commandes de A-Red, un robot mécanique adorable, et relevez des épreuves ingénieuses dans un atelier fascinant rempli de surprises, d’obstacles et d’ennemis. À l’aide de mécaniques physiques variées et d’un contrôle précis, vous devrez relever de nombreux défis :

Maîtriser l’équilibre pour franchir des obstacles.

pour franchir des obstacles. Résoudre des labyrinthes complexes et manipuler des objets avec vos petites mains.

et manipuler des objets avec vos petites mains. Tirer des lasers pour déplacer des obstacles et vaincre des ennemis.

pour déplacer des obstacles et vaincre des ennemis. Utiliser l’électricité pour activer des interrupteurs.

pour activer des interrupteurs. Voler avec un jetpack pour parcourir de grandes distances.

Cependant, la tâche ne sera pas facile : l’énergie vitale d’A-Red dépend de son mécanisme à remontoir… Saurez-vous le garder en marche en permanence ?

Caractéristiques principales

Explorez un immense atelier chaotique, au sol ou dans les airs grâce à votre jetpack, et découvrez toutes les surprises cachées.

un immense atelier chaotique, au sol ou dans les airs grâce à votre jetpack, et découvrez toutes les surprises cachées. Interagissez avec l’environnement : poussez, déplacez ou tirez sur les objets et ennemis pour progresser. Collectez les clés dorées disséminées dans l’atelier pour gagner du temps et avancer.

: poussez, déplacez ou tirez sur les objets et ennemis pour progresser. Collectez les clés dorées disséminées dans l’atelier pour gagner du temps et avancer. Ressentez les émotions de votre petit ami A-Red, portées par une bande-son captivante composée par Atsushi Moriya, qui vous plongera dans une ambiance d’aventure et d’excitation.

Le jeu promet une expérience amusante et stimulante pour les fans de robots mécaniques et de gameplay basé sur la physique.

Initialement prévu pour une sortie le 20 février 2025, Kamitsubaki Studio et Orange ont annoncé que la visual novel de dark fantasy Kamitsubaki City Regenerate est reportée au 13 mars 2025 sur Nintendo Switch. Dans une déclaration publiée sur la page Steam du jeu, le développeur a expliqué que ce délai vise à améliorer la qualité globale du titre. Dans un monde parallèle au nôtre se trouve la ville de Kamitsubaki. Un jour, le joueur, appelé Observateur, est convoqué dans cet univers maudit. Là, il rencontre une jeune fille nommée Kafu et commence une quête avec elle pour sauver ce monde de sa fin imminente.

Caractéristiques principales

Kamitsubaki City Regenerate est une visual novel de science-fiction et de dark fantasy se déroulant dans la mystérieuse Kamitsubaki City .

est une visual novel de science-fiction et de dark fantasy se déroulant dans la mystérieuse . La ville prend vie grâce à des illustrations époustouflantes et des personnages entièrement doublés, chacun ayant des sprites uniques.

Le jeu propose l’histoire la plus étoffée de la série, explorant les profondeurs de Kamitsubaki City.

Plusieurs chansons populaires des artistes vocaux de Kamitsubaki sont intégrées à l’intrigue, enrichissant la narration et l’univers du jeu.

Les choix du joueur modifient considérablement le déroulement de l’histoire, offrant une expérience unique selon les décisions prises.

modifient considérablement le déroulement de l’histoire, offrant une expérience unique selon les décisions prises. Le joueur pourra observer l’histoire se dérouler tout en se connectant aux personnages et à la musique, influençant le destin ultime de la ville.

Indépendance de l’histoire

Bien que partageant la même trame de base que Kamitsubaki City Virtual Reality, l’histoire de ce jeu est autonome. Les nouveaux venus dans la série peuvent ainsi plonger dans l’aventure sans avoir besoin de connaissances préalables.

Un projet IP original lancé en 2019 par Kamitsubaki Studio. Ce projet relie plusieurs récits aux artistes vocaux du studio, explorant un univers parallèle centré sur la ville de Kamitsubaki.

Distribution vocale

Kafu Morisaki : KAF

: KAF Rime Tanioki : RIM

: RIM Haru Asanushi : Harusaruhi

: Harusaruhi Sekai Yorukawa : Isekaijoucho

: Isekaijoucho Koko Rinne : KOKO

Kamitsubaki City Regenerate sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 13 mars 2025.

Regista a annoncé la sortie de Escape From the Retro Café sur Nintendo Switch au Japon pour le 23 janvier 2025. Vous pouvez découvrir la bande-annonce de ce titre ci-dessus. Ce jeu d’évasion classique se déroule dans un café au style rétro. Résolvez les énigmes disséminées dans le café et essayez de vous en échapper. La progression s’effectue en sélectionnant des zones spécifiques de l’écran à l’aide d’un curseur tout en déchiffrant des casse-têtes.

Synopsis

J’ai appris qu’un café chargé de souvenirs allait bientôt fermer.

C’est un endroit que je visite toujours lorsque je retourne dans ma ville natale. Ce café, que je fréquente depuis mon enfance, est mon préféré. Il dispose d’une salle moderne datant des ères Taisho et début Showa. Je me suis assis à une table et, soudain, j’ai remarqué un silence étrange autour de moi. La porte ne s’ouvrait plus… Peut-être était-elle verrouillée ? Il semble que je sois piégé…

Escape From the Retro Café promet une aventure nostalgique et cérébrale pour les amateurs de jeux d’énigmes.

Illam a annoncé que son nouveau jeu, Mirage: Ignis Fatuus, arrivera sur Nintendo Switch dans quelques mois. La sortie est prévue pour le 18 avril 2025.

Il s’agit d’un puzzle-RPG où la réalité change à chaque regard. Les joueurs contrôleront un cube dans le but de sauver la ville de Mirage, qui est en train de manquer de Mana. S’inspirant de l’esthétique minimaliste et des puzzles fascinants de classiques indépendants comme Fez et Monument Valley, Mirage: Ignis Fatuus vous invite à maîtriser l’art du changement de perspective pour surmonter des défis spatiaux complexes. Explorez la Ville des Illusions sous quatre angles différents et dénouez le mystère captivant au cœur de cette aventure. Les chemins narratifs ramifiés garantissent que vos choix façonneront le destin de Mirage et de ses habitants.

Caractéristiques principales

Parcourez un labyrinthe logique et mettez vos capacités de raisonnement spatial à l’épreuve.

Manipulez la Ville des Illusions pour résoudre des énigmes basées sur les perspectives.

Découvrez les mystères d’une ville en ruine et les forces menaçant son existence.

Lors d’une présentation d’anniversaire aujourd’hui, Toge Productions a annoncé qu’elle travaille sur Kriegsfront Tactics pour Nintendo Switch. Chorus Worldwide se chargera de la publication du jeu à une date ultérieure.

Kriegsfront Tactics est un RPG de tactique avec des mécas au tour par tour. Vous incarnez un commandant de squad de mécas, accomplissant des missions et survivant dans les jungles d’Asie du Sud-Est. Kriegsfront Tactics est un jeu procédural de tactique au tour par tour destiné aux fans de simulations militaires, où nous combinons des éléments de jeux de stratégie tactique classiques, de roguelikes et des visuels rétro lowpoly.

L’histoire se déroule dans les années 1970 alternatives, durant une époque de conflits en Asie du Sud-Est. Vous jouez le rôle d’un commandant de squad de mécas envoyé derrière les lignes ennemies. Gérez votre squad, vos ressources et vos mécas. Accomplissez des missions et survivez au front, tout en affrontant des décisions difficiles qui testeront votre moralité.

Caractéristiques principales