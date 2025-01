Vous rêvez de devenir un pro de la danse, d’apprendre des chorégraphies hip-hop qui déchirent ? C’est ce que Zero To Dance Hero sur Nintendo Switch nous propose. Sorti le 21 novembre 2024, ce titre ambitieux promet de transformer n’importe quel débutant en roi du dancefloor. Alors, sommes-nous devenus un bon danseur de hip-hop en testant ce jeu ? Spoiler alert… Non, pas du tout !

Un jeu conçu comme un cours de danse

Zero to Dance Hero est construit pour nous apprendre à danser via 30 leçons différentes.

Les leçons sont réparties en chapitres et débutent par le mouvement de base jusqu’à la réalisation d’une chorégraphie complète. La progression dans les leçons est récompensée en débloquant petit à petit des chorégraphies complètes dans le mode de jeu : « Free Mode ». Une récompense vraiment chère payée.

En effet, malgré des animateurs virtuels ultra motivés et ultra bavards, les leçons sont d’un ennui mortel. Qui a besoin de 9 leçons pour faire des mini squats en rythme ou encore simplement tendre les bras vers l’avant ? Franchement, il faut vraiment en vouloir pour être assidu lors de ces « leçons « … Mais, si vous ne l’êtes pas, ce n’est pas grave, puisque le jeu joue tout seul… Ainsi, vous pouvez laisser les 30 leçons se réaliser toutes seules pour débloquer l’intégralité du « Free Mode » qui est, lui, beaucoup plus intéressant.

Pour en finir avec les leçons, il faut également signaler qu’après les 10 leçons de base pour « bouger » en rythme, les leçons « intéressantes », celles qui nous invitent à reproduire une chorégraphie, sont bien trop rapides. Les mouvements sont enchaînés super vite sans avoir été préparés individuellement. Un petit souci d’équilibre des leçons surement.

Les professeurs parlent beaucoup, mais alors beaucoup trop et uniquement en anglais. Même s’ils donnent parfois des indications importantes sur la chorégraphie, on finit par les ignorer tellement ils parlent et ne font que rallonger une leçon déjà bien ennuyeuse.

Le Free Mode pour sauver le jeu

Zero to Dance Hero propose un « Free Mode » qui compte 6 chorégraphies complètes et plutôt sympas. Cependant, pour y accéder, il faudra finir les 30 leçons… Bon courage !

Les chorégraphies proposées dans le « Free Mode » sont beaucoup plus sympas que les leçons, on a enfin l’impression d’apprendre à danser. Le bémol, c’est qu’une fois encore, le jeu joue tout seul… En posant les Joy-Con, la chorégraphie se déroule du début à la fin, même si aucun mouvement n’est détecté… En gros, si Zero To Dance Hero était un DVD, cela reviendrait à la même chose. Les seules actions vraiment nécessaires du joueur sont dans les menus…

Gameplay, graphismes et bande-son

Les graphismes ainsi que les designs des profs sont standards au jeu du genre. C’est-à-dire qu’on a un personnage avec un look hip-hop sympa qui se trouve dans une salle de danse ou de sport peu décorée. Les habitués des Just Dance et autres jeux de sport se retrouveront parfaitement dans l’univers graphique de Zero To Dance Hero.

Les coachs ont une tête sympa, mais punaise, qu’est-ce qu’ils sont bavards… Ils transpirent la motivation, voire même un peu trop ! C’en est presque dérangeant. On n’est pas habitué en France à autant d’enthousiasme. En revanche, point positif : ils comptent pendant les leçons pour vous aider à garder le tempo.

Niveau gameplay, il y a une détection des mouvements de base qui vient colorer une case en orange quand vous avez réalisé le mouvement avec un rythme correct. Mais, de toute façon, le jeu continue quoi que vous fassiez, autant poser les Joy-Con… Au final, Zero To Dance Hero est plus une vidéo qu’un jeu.

La bande-son est maigre, à part pour les 6 chorégraphies du Free Mode, et encore rien de transcendant. Si vous voulez danser sur de la musique sympa, dirigez-vous vers un bon Just Dance.

Zero to Dance Hero est disponible sur l’eShop au prix de quarante euros.