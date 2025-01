L’univers de SWORD ART ONLINE Fractured Daydream s’enrichit aujourd’hui grâce à l’arrivée d’un nouveau DLC, le deuxième volume du Character Pass et la démo pour Nintendo Switch !

Ce deuxième DLC, intitulé SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – The Devil’s Comeback, propose aux joueurs de découvrir M et Pitohui, deux nouveaux personnages de Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, ainsi qu’un scénario, des costumes, des armes et plus encore ! Le nouveau scénario met en scène Kirito, Sinon, Llenn, et Fukaziroh qui, avertis par Cardinal, se rendent dans une région de Galaxia pour enquêter sur des meurtres de joueurs. Avec l’aide de leurs nouveaux alliés Pitohui et M, parviendront-ils à démasquer les coupables ? Grand et massif, M est un tireur d’élite protégé par un puissant bouclier qu’il peut déplier autour de lui. Pitohui est pour sa part, une joueuse expérimentée de Gun Gale Online. Très polyvalente, cette guerrière fanatique est aussi redoutable au corps-à-corps qu’au tir à moyenne portée.

Le deuxième volume du Character Pass offre aux joueurs un accès immédiat au Bonus Stamp Set 2 et aux DLC 3 et 4 dès qu’ils seront disponibles. Chaque DLC contiendra un scénario inédit et de nouveaux personnages (Philia et Sachi dans le DLC3, Mito et Cat Knight Alice dans le DLC4).

Enfin, une nouvelle démo pour Nintendo Switch permet aux joueurs d’intégrer une équipe de 20 membres et de choisir entre le mode Raid de boss et Quête en coopération. En mode Raid de boss, les joueurs doivent se préparer minutieusement avant d’affronter de redoutables boss. En mode Quête en coopération, ils devront nettoyer des cartes séparées avant d’unir leurs forces pour combattre le boss final. Les personnages jouables sont Kirito, Asuna, Agil, Argo, Sinon, Oberon, Leafa, Llenn et Fukaziroh. Si vous achetez le jeu complet après avoir joué à la démo, vous conserverez les armes et les accessoires obtenus. Enfin, il est possible de jouer en ligne avec d’autres utilisateurs de la démo.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC sur Steam.