Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 – 14.1GB

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 – 13.9GB

Techno Banter – 3.8GB

A Rite from the Stars: Remaster Edition – 3.6GB

Korean Drone Flying Tour Danyang-gun – 2.7GB

The Stone of Madness – 2.3GB

While Waiting – 1.9GB

Wander Hero – 1.6GB

Moons of Darsalon – 1.2GB

Last Monarch – 1.1GB

Wizardry: The Five Ordeals – 1.1GB

Dreamless – 1.0GB

Fly Corp – 1.0GB

Masked Devourer – 1012MB

Luck be a Landlord – 1000MB

Genome Guardian – 936MB

Mizuchi – 848MB

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 793MB

Lush Forest – 712MB

Jumping Ninja – 479MB

Malu the Princess – 359MB

Under Defeat – 330MB

Agent Fall – 310MB

Idol Symphony – 296MB

Rookie Table Tennis – 270MB

InorStreet – 255MB

Hentai Waifu 4 – 253MB

Zumba – The Marble Shooter Tikki Adventure – 233MB

Yandere Anime Boyfriend: A Day with Your Husbando Sim – 180MB

Yandere Anime Girlfriend: The Mean Waifu Sim – 163MB

Star Rush: Stack & Jump – 131MB

Mechanita – 109MB

Stellar Docks – 86MB