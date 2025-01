Il est des genres de jeux indémodables, auxquels les joueurs jouent génération après génération et qui ne vieillissent pas. Si les simulations de voiture, les jeux à monde ouvert, les jeux d’action ont évolué de façon étonnante en quelques dizaines d’années, la catégorie des jeux d’arcade n’a pas eu besoin de grands changements pour rester attractive. Cash Cow DX fait partie de cette catégorie, c’est un jeu récent, mais qu’on pourrait croire sorti tout droit des années 80 et qui sait accrocher le joueur comme il se doit.

Saute, glisse, ramasse de l’or

Cash Cow DX est un jeu d’arcade dans lequel le joueur incarne une vache qui doit ramasser de l’or dans un niveau de jeu. Ce niveau se compose de plateformes, de tuyaux dans lesquels on entre pour ressortir à l’opposé dans le niveau, et de cascades qui nous font tomber vers le bas pour réapparaître en haut du tableau de jeu. Bien sûr, au milieu de tout ça, on trouve des ennemis qui ont des déplacements variés, qu’il faut éviter sous peine de perdre une vie.

Le jeu commence avec trois vies, et il va falloir récolter les 100% d’or disséminés dans le tableau pour accéder au suivant. Si le jeu ne se compose que de cinq tableaux, il offre une rejouabilité conséquente, notamment grâce aux différents modes de jeu. Le mode classique qui se décline en easy, normal et hard offre un challenge déjà conséquent.

Et saute encore

Un mode practice permet de s’entraîner à repérer les niveaux et la façon de se déplacer dans chaque. En effet, un niveau propose des wagonnets de mine pour se déplacer, un autre impose de grimper sur les voiles d’un navire. Quand on finit une première fois Cash Cow DX en mode easy, cela permet de débloquer deux autres modes de jeu, le mode “endless marathon” et le mode “goldrush speedrun”.

Ce qui frappe quand on lance le jeu, c’est l’aspect old school qui se dégage. Des couleurs criardes, des sons métalliques qui martèlent les oreilles et renvoient les plus vieux joueurs à leurs souvenirs de jeunesse. Lancer un jeu, perdre ses trois vies et recommencer. S’améliorer partie après partie et enfin réussir à franchir un niveau. Un sentiment de réussite et de complétude incomparable. Et surtout l’envie d’y retourner pour se confronter au niveau suivant.

Cash Cow DX est disponible sur l’eShop au prix de six euros environ.