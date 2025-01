SEGA a déposé les marques Skies of Arcadia et Eternal Arcadia le 16 janvier au Japon, lesquelles ont été rendues publiques le 24 janvier.

Skies of Arcadia, connu sous le nom de Eternal Arcadia au Japon, est un RPG au tour par tour initialement sorti sur Dreamcast le 5 octobre 2000. Une version améliorée pour la GameCube, intitulée Skies of Arcadia Legends (ou Eternal Arcadia Legends), a suivi le 26 décembre 2002. Malgré une forte demande des fans, le jeu n’a jamais été porté ni remasterisé sur des plateformes modernes.

Aperçu des jeux d’origine, d’après les descriptions au dos des boîtes :

Skies of Arcadia

L’aventure jusqu’au bout du ciel !

Suivez les péripéties de Vyse alors qu’il explore des cieux inexplorés, découvre de nouveaux continents et part à la recherche de ruines mystiques. Accompagné d’Aika et de Fina, il affrontera des monstres féroces, des pirates maléfiques et une puissante nation ennemie. Une expérience RPG unique en son genre vous attend.

Un monde entièrement en 3D avec une intrigue captivante, des graphismes détaillés et un gameplay immersif.

Personnalisez votre propre vaisseau aérien en recrutant jusqu’à 22 membres d’équipage.

Des combats au corps-à-corps et entre vaisseaux, avec des effets de sorts spectaculaires et des attaques spéciales impressionnantes.

Skies of Arcadia Legends

Devenez une légende de la piraterie.

Prenez les commandes et gagnez en renommée dans ce vaste RPG qui vous fera voyager à travers des mondes spectaculaires en constante évolution.

Un système de combat amélioré avec des heures de jeu supplémentaires.

De nouvelles batailles de « recherchés », de nouveaux personnages et bien plus encore…

Personnalisation du vaisseau aérien avec jusqu’à 22 membres d’équipage.

Plus de 70 armes et 36 compétences magiques pour des combats épiques entre navires.

Ces récents dépôts de marque suscitent l’espoir d’un retour potentiel de la franchise, que ce soit sous forme de remaster, de remake ou d’une nouvelle aventure dans l’univers de Skies of Arcadia.