Après quelques semaines de disette, les belles promotions sont de retour ! Comme chaque semaine, nous vous avons préparé une liste avec attention afin de vous proposer cinq jeux à prix réduit (mais de qualité) qui pourraient vous intéresser !

SteamWorld Build

14,99€ au lieu de 29,99€

Nous commençons la sélection avec un très bon jeu de gestion. SteamWorld Build est disponible sur l’eShop au prix de 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 26 février.

SteamWorld Build est un jeu de gestion qui se déroule sur plusieurs niveaux. Vous devez à la fois gérer votre ville et combler les besoins de vos habitants, mais aussi explorer les mines afin de trouver des technologies et des ressources précieuses. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Octopath Traveler II

29,99€ au lieu de 59,99€

Assurément la promotion de la semaine. Octopath Traveler II est disponible sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 59,99€. Vous avez jusqu’à mercredi, le 5 février, pour en profiter.

Octopath Traveler II est un J-RPG à la narration maîtrisée avec une patte graphique tout simplement sublime. Le jeu était simplement l’un des meilleurs jeux de l’année 2023 et nous vous le recommandons les yeux fermés. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dex

0,99€ au lieu de 19,99€

Dans la catégorie des jeux à un euro, voici Dex (Little Dragons Café est aussi à un euro). Il est disponible sur l’eShop à 0,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 25 février.

Dex est un jeu d’action en 2D avec des touches de RPG (le tout en open world). Il nous place dans un univers cyberpunk mature et possède une liberté intéressante : il n’y a pas qu’une seule façon de résoudre ses quêtes. Vous voulez utiliser votre charisme ? Attaquer furtivement ? Ou foncer dans le tas ? Dex vous laisse un choix intéressant. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

NEO: The Worlds Ends with You

23,99€ au lieu de 59,99€

NEO: The Worlds Ends with You est en promotion ! Il est sur l’eShop à 23,99€ au lieu de 59,99€. Là encore, il faut se dépêcher, car mercredi, le 5 février, la promotion ne sera plus là !

NEO: The World Ends with You est la suite d’un jeu sorti à l’époque sur DS. Nous avons là un action-RPG réussi, avec un gameplay complet et des splendides graphismes ! Si vous n’avez pas peur de lire beaucoup de textes, n’hésitez pas à prendre cette superbe pépite. Notre testeur lui avait mis la note de 9,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Legend of Mana

11,99€ au lieu de 29,99€

Nous terminons avec Legend of Mana ! Le remaster est disponible sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 5 février (mercredi) !

Legend of Mana est le remaster d’un jeu sorti à l’époque sur PSOne. Nous avons un mélange de RPG et de beat them all qui a su convaincre notre testeuse. Outre les graphismes réussis, elle a loué son aventure pleine de rebondissements, sa durée de vie conséquente et son ambiance musicale. Elle lui avait d’ailleurs mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.