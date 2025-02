Est-ce que l’habit fait le moine ? Ou, autrement dit, doit-on craquer pour un jeu dans lequel on doit sauver des tout mignons beagles ? Rescue: The Beagles est un runner développé par le croate Nenad Jalšovec en 2008 pour une game jam, et qui a finalement débarqué le 12 décembre 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de dix euros. Rescue: The Beagles est-il un jeu qui a du chien ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Rescue: The Beagles.

Il faut sauver des beagles !

Rescue: The Beagles est un jeu d’arcade de type runner – platformer. Nous incarnons un des deux personnages du jeu, et l’objectif est de collecter tous les beagles qui se trouvent dans chaque niveau.

Le gameplay et la prise en main sont très simples. Nous nous déplaçons sur des niveaux à défilement horizontal qui sont constitués de trois hauteurs. Notre personnage peut grimper ou descendre pour chercher un beagle d’un bout à l’autre de la carte.

Nous ne pouvons cependant pas sauter n’importe comment, et nous devons en permanence surveiller la hauteur qui nous sépare du sol. Un trop grand saut nous fait perdre une vie. Inversement, nous sommes limités lors des montées.

Dans Rescue: The Beagles, nous devons surveiller les distances et les hauteurs en permanence afin de récupérer tous les chiens sans mourir. Un chien un peu trop sur le côté gauche de la carte ? Une vie perdue ! Un saut mal négocié ? Encore une vie perdue. Comme dans la plupart des jeux, une fois que nous avons perdu toutes nos vies, c’est game over.

En plus de cette difficulté, nous croiserons quelques ennemis prêts à nous attaquer… ou à voler les beagles ! Fort heureusement, nous pourrons aussi récupérer des hiboux à lancer pour les attaquer.

Il y a aussi des objets, comme le parachute qui nous aide à descendre sans casser notre pipe ou au contraire des cordes pour nous permettre d’atteindre des hauteurs humainement inatteignables. Les deux personnages disponibles semblent n’avoir aucune différence en termes de capacités.

Rescue: The Beagles est un jeu à score avec une génération des niveaux procédurale qui ne se termine qu’en cas de game over. Nous gagnons des points à chaque ennemi tué, à chaque beagle sauvé et aussi à chaque objet que nous n’avons pas récupéré pendant le niveau (nous pouvons aussi gagner des points en soignant des beagles avec un objet).

Nous pouvons améliorer notre personnage à la fin de chaque manche : ainsi, nous pouvons augmenter notre nombre de hiboux, gagner une vie, augmenter notre vitesse, etc.

Nous découvrirons quelques nouveaux ennemis au fil des niveaux ainsi que l’eau (qui nous ralentit énormément)… et c’est tout ! Le jeu est disponible en coopération ou en versus.

Un jeu au contenu assez vide qui se désinstalle vite

Rescue: The Beagles est un jeu au concept intéressant, mais au contenu vide et à la maniabilité peu agréable. Il suffit de quelques parties pour faire le tour du titre et nous lasser. Si l’idée d’avoir un runner platformer est intéressante avec une base roguelike, les parties se ressemblent et les niveaux ne sont pas assez poussés pour avoir envie d’avoir le meilleur score.

La maniabilité est parfois trop exigeante, et il faut anticiper que notre personnage se décalera de quelques centimètres sur la droite ou la gauche à chaque saut, ce qui rend l’expérience très frustrante. La sensibilité parfois trop élevée couplée au défilement horizontal nous font tomber sur des sauts qui nous paraissaient pourtant simples…

Il y a bien une option pour nous indiquer les sauts que nous pouvons faire sans mourir, mais là encore, le jeu ne prend pas en compte le décalage de quelques centimètres. L’aide est alors inutile, car elle est bloquée au même endroit que nous.

C’est dommage, car avec un peu plus de contenu et une meilleure maniabilité, Rescue: The Beagles aurait pu être une belle surprise. Le concept est intéressant et assez fun sur le papier.

Nous ne pouvons recommander ce titre à dix euros. La durée de vie est bien trop faible, et il y a de fortes chances que vous le désinstalliez une voire grand maximum deux heures après l’achat. De plus, le titre n’est pas traduit en français. Fort heureusement, un niveau basique suffit pour comprendre le jeu.

Les graphismes sont pourtant intéressants, la patte est jolie et nous avons aimé ces teintes très colorées. Nous avons apprécié l’ambiance générale de l’œuvre.

La bande-son est agréable… mais elle est très répétitive. Nous finissons par nous lasser très rapidement de la musique.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes réalisée par nos soins, afin que vous puissiez voir par vous-mêmes.