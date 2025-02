PlatinumGames a récemment supprimé toute mention de Project G.G. de son site officiel, laissant planer un doute sur l’avenir du jeu de super-héros annoncé en 2020. Ce projet, présenté par Hideki Kamiya comme la conclusion spirituelle de sa trilogie de jeux de héros après Viewtiful Joe et The Wonderful 101, n’a plus donné signe de vie depuis le départ du créateur du studio en 2023.

Mais ce n’est pas tout : PlatinumGames a drastiquement réduit la liste de ses jeux affichés sur son site, passant de 22 titres à seulement neuf. Parmi les disparus, on retrouve des productions notables comme Star Fox Zero, Babylon’s Fall, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan, Transformers: Devastation et The Legend of Korra. Même l’URL dédiée à Project G.G. redirige désormais vers la page principale du site.

Cette décision a suscité l’incompréhension de JP Kellams, ancien producteur chez PlatinumGames, qui a exprimé son mécontentement sur ResetEra :

« Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais effacer son histoire est extrêmement regrettable. En tant que quelqu’un qui a travaillé sur ces jeux, je me sens profondément insulté. »

Pendant ce temps, PlatinumGames travaille activement sur Ninja Gaiden 4, un nouvel opus de la saga culte développé en collaboration avec Team Ninja. Annoncé lors du dernier Xbox Developer Direct, le jeu est attendu cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, avec une disponibilité Day One sur le Xbox Game Pass.

Reste à voir si Project G.G. refera surface un jour ou si le projet a été définitivement abandonné.