Avec un peu de retard cette fois, voici Les résultats Nintendo du troisième trimestre 2024-25 (octobre – décembre 2024).

La Nintendo Switch continue de marquer l’histoire, atteignant désormais 150,86 millions de consoles écoulées dans le monde au 31 décembre 2024. Toutefois, les chiffres du dernier trimestre témoignent d’un ralentissement par rapport à l’année précédente.

Chiffres clés du dernier trimestre

Expéditions trimestrielles :

Ce trimestre, Nintendo Switch a expédié 4,82 millions d’unités , contre 6,9 millions l’an passé, soit une baisse de 30% .

: Ce trimestre, Nintendo Switch a expédié , contre l’an passé, soit une baisse de . Prévisions pour le prochain trimestre :

Nintendo prévoit l’expédition de 1,46 million d’unités au cours du prochain trimestre.

Répartition par modèle

Les expéditions du dernier trimestre se décomposent ainsi :

Nintendo Switch OLED : 2,58 millions d’unités (représentant 53% des expéditions trimestrielles)

: 2,58 millions d’unités (représentant des expéditions trimestrielles) Nintendo Switch (modèle de base) : 1,48 million d’unités ( 31% )

: 1,48 million d’unités ( ) Nintendo Switch Lite : 760 000 unités (16%)

Performances de vente en 2024

Sur l’ensemble de l’année 2024, Nintendo a vendu 11,5 millions de consoles, ce qui représente une baisse de 32% par rapport à 2023. Le déclin se retrouve également dans le détail des ventes par région :

Japon : 3,48 millions d’unités (baisse de 19% )

: 3,48 millions d’unités (baisse de ) Amérique : 3,98 millions d’unités (baisse de 36% )

: 3,98 millions d’unités (baisse de ) Europe : 2,85 millions d’unités (baisse de 36% )

: 2,85 millions d’unités (baisse de ) Autres régions : 1,19 million d’unités (baisse de 37%)

Détail des ventes par modèle en 2024 (comparé à 2023) :

Switch « classique » : 3,20 millions d’unités (baisse de 26% )

: 3,20 millions d’unités (baisse de ) Switch Lite : 2,07 millions d’unités (baisse de 26% )

: 2,07 millions d’unités (baisse de ) Switch OLED : 6,23 millions d’unités (baisse de 36%)

Les jeux Switch en 2024

Super Mario Party: Jamboree a réalisé le plus grand lancement de l’histoire de la franchise, avec plus de 6,17 millions d’unités expédiées en 10 semaines. Ce succès fulgurant a permis au jeu de devenir instantanément le 5ᵉ titre le plus vendu de la série Mario Party. Mario & Luigi: Brothership n’est pas en reste, affichant un lancement impressionnant de 1,84 million d’unités en seulement 7 semaines, dépassant aussitôt des classiques tels que Paper Jam et Partners in Time.

Parmi les succès historiques, Mario Kart 8 Deluxe continue d’afficher des performances solides. Ce trimestre, le jeu a expédié 3,08 millions d’exemplaires, portant ses ventes totales à plus de 67,35 millions d’unités sur Switch. En combinant ces chiffres avec la version Wii U, le titre dépasse désormais les 75,81 millions d’unités dans le monde, se rapprochant à moins de 7 millions d’unités des ventes cumulées de Wii Sports.

Du côté de The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom a ajouté 1,33 million d’unités expédiées durant la période des fêtes, portant son total à plus de 3,91 millions et surpassant ainsi Spirit Tracks qui en compte 2,96 millions. En parallèle, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se hisse à plus de 21,55 millions d’exemplaires vendus dans le monde, avec 570 000 unités supplémentaires enregistrées ce trimestre. Ce titre se positionne comme le deuxième meilleur vendeur de la franchise, avec plus de 57 % des ventes de jeux Zelda en 3D réalisées sur Nintendo Switch.

Des succès qui se confirment et se multiplient

Animal Crossing: New Horizons continue de dominer son segment avec un total impressionnant de 47,44 millions d’unités écoulées, représentant 60 % de l’ensemble des ventes de la série. Le jeu a également expédié plus de 990 000 copies durant les trois derniers mois.

La compétition dans l’arène des jeux de combat est aussi féroce. Super Smash Bros. Ultimate a expédié 740 000 exemplaires ce trimestre, portant son total à 35,88 millions d’unités – soit plus de 46 % des ventes totales de la franchise.

Du côté de The Legend of Zelda, Breath of the Wild a enregistré 330 000 ventes supplémentaires ce trimestre pour la version Switch, qui totalise désormais plus de 32,62 millions d’exemplaires. Combinée avec la version Wii U, la franchise dépasse les 34,33 millions d’unités écoulées.

Côté Mario, Super Mario Odyssey a vendu 540 000 unités au cours des trois derniers mois, portant ses ventes cumulées à 29,04 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu 3D Mario le plus vendu, largement devant le deuxième meilleur, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, avec 13,47 millions de copies.

Pour la franchise Pokémon, Pokémon Scarlet / Violet a atteint 26,38 millions d’unités expédiées dans le monde, avec une augmentation de 690 000 copies ces trois derniers mois. Ce succès confirme que le titre est le jeu le plus vendu de la série Pokémon, tandis que la série principale a déjà dépassé les 100 millions de ventes sur Nintendo Switch.

De même, Pokémon Sword / Shield a atteint un total de 26,6 millions d’exemplaires vendus, se plaçant ainsi comme le deuxième meilleur vendeur de la franchise Pokémon, derrière la première génération.

Une domination incontestable sur la Switch

La longévité de la Nintendo Switch se mesure aussi par la pérennité de ses franchises historiques. Super Mario Party a désormais cumulé 21,1 millions d’unités expédiées, faisant de lui le best-seller incontesté de la série, avec les trois entrées Switch représentant plus de 48 % du total des ventes de la franchise. Enfin, Nintendo Switch Sports a expédié 1,37 million d’unités durant la saison des fêtes, portant ses ventes totales à plus de 15,74 millions d’exemplaires.

Les 72 jeux 1st party les plus vendus sur Nintendo Switch (publiés par Nintendo uniquement)

– Super Mario Party : Jamboree débute à la 26e place

– Mario & Luigi : Brothership débute à la 55e place.

12 jeux Nintendo ont atteint le million au cours de l’exercice fiscal (entre avril et décembre 2024). Ils étaient 17 lors de l’exercice précédent (également sur les neuf premiers mois uniquement).

Des chiffres de distribution colossaux

Au cours de ce trimestre, Nintendo a distribué 53,7 millions de jeux Switch, portant le total cumulé sur la plateforme à plus de 1,36 milliard de jeux vendus à ce jour. Ce chiffre signifie qu’en moyenne, 9 jeux sont vendus pour chaque console Switch actuellement sur le marché, témoignant de la vitalité du catalogue et de la fidélité des utilisateurs.

Une dynamique contrastée entre digital et physique

Bien que les ventes digitales aient généré ¥85,9 milliards (environ 546 millions de dollars) ce trimestre, ce montant représente une baisse de 33 % par rapport à l’année précédente. Ce recul est d’autant plus notable que, pour les jeux disposant d’une version physique, les ventes digitales ne constituent que 30 % du total, les ventes physiques demeurant largement majoritaires. Cette répartition souligne la persistance d’un marché traditionnel fort, malgré la montée en puissance des contenus numériques.

Des résultats financiers solides

Pour les neuf premiers mois de l’exercice fiscal, Nintendo a enregistré des ventes nettes dépassant ¥956 milliards (soit environ 6,08 milliards de dollars). Ce total se décompose comme suit :

Jeux vidéo : ¥896 milliards

IP / Mobile : ¥50 milliards

Cartes à jouer / Autres : ¥11 milliards

En parallèle, le bénéfice net de Nintendo sur cette période a atteint ¥237 milliards (environ 1,5 milliard de dollars), marquant le sixième meilleur résultat de l’entreprise sur les 20 dernières années.

source, via