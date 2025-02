Dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers pour les trois premiers trimestres de l’année, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a brièvement abordé la question cruciale de l’approvisionnement en vue du lancement de la Nintendo Switch 2 prévu plus tard cette année. Conscient des difficultés rencontrées lors du lancement de la première Switch – marquées notamment par des problèmes de rareté et une forte présence de revendeurs illégitimes – Furukawa a assuré aux investisseurs que Nintendo prenait toutes les mesures nécessaires pour répondre à la demande.

Un approvisionnement renforcé pour éviter les pénuries

Furukawa a rappelé que « il fut un temps où la Switch était en rupture de stock et faisait l’objet d’un important marché de revente. Il est essentiel que nous disposions d’un nombre suffisant d’unités pour répondre à la demande, et nous avançons dans les préparatifs pour la sortie de la nouvelle console. » Ce commentaire témoigne de la volonté de Nintendo de ne pas reproduire les problèmes d’approvisionnement qui ont affecté sa console actuelle, en particulier durant les périodes de forte affluence et les crises liées aux pénuries de puces électroniques.

En parallèle, Nikkei a relayé un autre commentaire de Furukawa concernant les scalpers. Le président de Nintendo a affirmé que l’entreprise « prendra toutes les mesures possibles contre les reventes abusives, etc., en s’appuyant sur ses expériences passées. Nous poursuivons activement nos préparatifs. » Ces propos soulignent l’engagement de Nintendo à réguler le marché secondaire afin d’assurer une distribution équitable des consoles aux consommateurs.

Lors de la communication des résultats financiers, Nintendo s’est concentré exclusivement sur la performance de la première génération de la Nintendo Switch. La société a indiqué qu’elle ne discuterait de l’impact de la Nintendo Switch 2 sur ses résultats financiers de l’exercice se terminant en mars 2026 qu’en mai prochain. Cette mise au point laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour la nouvelle console, tout en rassurant les investisseurs quant à la capacité de Nintendo à gérer l’approvisionnement.