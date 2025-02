PQube, le développeur Inti Create et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie prochaine en édition physique du metroidvania Gal Guardians: Servants of the Dark sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 12 juin prochain.

Deux nouvelles protagonistes seront jouables dans cette suite de Gal Guardians: Demon Purge, modifiant le point de vue et vous faisant cette fois-ci incarner deux servantes démoniaques ayant pour objectif de resusciter un Roi Démon.

Jouez seul en intervertissant les anti-héroïnes, ou mettez leurs compétences uniques à profit en jouant en co-op à deux dans cette nouvelle aventure mettant l’accent sur l’exploration et la collection.

Prenez le contrôle des sœurs démons Kirika et Masha alors qu’elles tentent de ressusciter leur Seigneur Démon Maxim et de reconstruire leur château dans cette aventure Metroidvania d’action en 2D ! Gal Guardians : Servants of the Dark reprend l’action dynamique que les joueurs ont appréciée dans Gal Guardians : Demon Purge et augmente considérablement les éléments d’exploration et de collecte, changeant complètement de genre pour devenir un véritable Metroidvania et offrir une toute nouvelle expérience.