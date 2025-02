Capcom vient de surprendre les fans en annonçant le retour d’un classique de la PlayStation 2 : Onimusha 2: Samurai’s Destiny. Prévu pour 2025 sur Nintendo Switch, ce remaster marquera la première apparition du jeu sur une console Nintendo.

Un retour attendu pour un classique du jeu d’action

Sorti initialement en 2002 sur PlayStation 2, Onimusha 2: Samurai’s Destiny est la suite du célèbre Onimusha: Warlords. À l’époque, le jeu avait marqué les esprits avec son mélange unique d’action, d’aventure et d’éléments surnaturels, le tout ancré dans le Japon féodal du XVIe siècle.

Si Capcom n’a pas encore détaillé les améliorations spécifiques de cette version remasterisée, on sait que le jeu original proposait :

Des environnements plus vastes à explorer que son prédécesseur.

à explorer que son prédécesseur. Des interactions plus poussées avec les personnages.

avec les personnages. Un système de combat à l’épée amélioré .

. Un volume de cinématiques doublé par rapport au premier opus.

Une histoire de vengeance dans le Japon féodal

L’intrigue d’Onimusha 2 se déroule dix ans après les événements d’Onimusha: Warlords. Le joueur incarne Yagyuu Jyuubei, un maître du style Yagyu Shinkage, qui rentre chez lui après un long voyage. À son retour, il découvre que son village a été brutalement attaqué par Nobunaga Oda, le célèbre seigneur de guerre ressuscité en démoniaque tyran. Déterminé à se venger, Jyuubei se lance dans une quête de justice, affrontant des ennemis surnaturels et découvrant la vérité sur son destin. Le jeu mélange réalisme historique et fantastique, avec des références aux véritables événements du Japon du XVIe siècle, tout en intégrant des éléments magiques et mythologiques.

Un remaster encore mystérieux

Pour l’instant, Capcom n’a pas encore révélé les détails précis des améliorations apportées à cette nouvelle version d’Onimusha 2. Il est probable que le jeu bénéficie d’une mise à jour graphique, de contrôles modernisés et peut-être même de contenus additionnels. Avec cette annonce, Capcom semble vouloir redonner une nouvelle vie à la saga Onimusha, et pourquoi pas préparer le terrain pour un éventuel retour de la franchise avec un tout nouvel opus ? En attendant, les fans pourront bientôt redécouvrir l’un des meilleurs jeux d’action de l’ère PS2 sur Switch !