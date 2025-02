Si vous vous demandiez quand aura lieu le Nintendo Direct : Nintendo Switch 2, Nintendo vient de préciser l’heure exacte. L’événement débutera le 2 avril 2025 à 6h PT / 9h ET / 14h au Royaume-Uni / 15h en Europe.

Aucune autre information n’a été communiquée sur la présentation. Nintendo n’a pas précisé la durée de l’événement ni les jeux qui y seront présentés. Cependant, de nombreuses annonces sont attendues et nous devrions en savoir plus sur la console en général, notamment sur ses caractéristiques et sa date de lancement.