Le premier DLC pour le jeu primé de Super Evil Megacorp Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – Casey Jones & The Junkyard Jam – est dès aujourd’hui officiellement disponible sur Steam, Steam Deck, Epic Games Store, Nintendo Switch et Apple Arcade !

Les joueurs peuvent saisir leur crosse de hockey et leur masque, car Casey Jones est officiellement entré dans la mêlée ! Armé de son arsenal de hockey unique, et notamment de sa capacité spéciale, le Guard Break, Casey devient le premier personnage de TMNT : Splintered Fate à disposer d’une attaque à distance. Les joueurs peuvent profiter de cinq nouveaux artefacts qui sont des ajouts parfaits pour jouer en coopération, ainsi que de nouvelles façons de prendre le contrôle du champ de bataille.

Toute aide est la bienvenue pour les Tortues afin de sauver leur maître des griffes de Shredder. Heureusement, leur ami justicier Casey Jones est toujours prêt à sortir sa crosse de hockey pour se lancer dans la bataille. De plus, il connaît un raccourci jusqu’aux toits de New York ! Bizarrement, ce dernier passe par la décharge et le territoire des grenouilles mutantes… Celles-ci auraient-elles un rapport avec la disparition de la voiture de Casey ?

Quoi qu’il en soit, elles ne font pas le poids contre Jones, dont la force brute compense le manque de subtilité. Son Lancer frappé devient la première attaque à distance du jeu pour envoyer valser les grenouilles.

BIENVENUE À LA DÉCHARGE

Après avoir vaincu Karai, tu peux choisir de rejoindre les rues ou de tenter ta chance à la décharge. Cette dernière contient une toute nouvelle histoire avec Casey, les grenouilles mutantes, Gigi la mécanicienne et un retour surprise des grenouilles.

Bien qu’une décharge ne soit pas un lieu très accueillant, c’est là que les grenouilles mutantes ont installé leurs pénates, parmi les feux de baril, les flaques d’eau pas du tout toxiques et les superbes graffitis des batraciens. Le rêve, non ?

N’oublie pas de visiter la boutique de Gigi, la Vue de la Grue, et de faire un petit tour dans l’arène des robots.

DE NOUVEAUX ENNEMIS ET DES BOSS REDOUTABLES

Lors de ta visite de la décharge, les grenouilles mutantes ne manqueront pas de mettre ta patience à l’épreuve. L’astucieux Attila a fabriqué de nouvelles versions des robots de StockGen pour semer le chaos. Véritable menace pour les Tortues et leurs amis, Gigi, l’exubérante mécanicienne qui manie la scie avec férocité, est une boss de mi-partie redoutable. Enfin, le défi ultime de la décharge n’est autre que le mécha de Genghis, l’Épavotron, qui utilise toutes les armes que les grenouilles mutantes ont pu trouver.

DE NOUVELLES FAÇONS DE JOUER

Gagne 5 nouveaux artefacts et explore les niveaux avec d’autres personnages à l’aide des inspirations, maîtrises et outils de Casey. Les artefacts apportent des ajouts utiles pour les parties en multijoueur, ainsi que de nouvelles façons d’étourdir les ennemis. Casey fera un carnage grâce à ses pouvoirs, dont sa capacité spéciale, Brise-garde, et à de nombreuses surprises.

COOP À GOGO

Tes amis n’ont pas encore Casey Jones et les Déchets de la Décharge ? Pas de problème ! Tout le monde peut jouer dans la décharge grâce au jeu en ligne si l’hôte y a accès. Tu peux aussi inviter tes amis et ta famille pour une bonne vieille partie de coop en local. Ce contenu additionnel décapant séduira à coup sûr tous tes proches