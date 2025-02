Au Japon, Nintendo a commencé à partager le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web.

Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en janvier 2025, et couvre uniquement les téléchargements payants du Nintendo eShop et du My Nintendo Store au Japon. Voici le dernier Top 20 mensuel des logiciels sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er au 31 janvier 2025 :

01./02. [NSW] Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] {2,750 Yen}

02./01. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] {7,100 Yen}

03./00. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo) [16.1.2025] {6,500 Yen} / NEW

04./03. [NSW] The Exit 8 (PLAYISM) [17.4.2024] {470 Yen}

05./11. [NSW] Overcooked! Special Edition (Team17) [12.10.2017] {2,150 Yen}

06./06. [NSW] Suika Game (Aladdin X) [09.12.2021] {240 Yen}

07./09. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] {3,990 Yen}

08./04. [NSW] Platform 8 (PLAYISM) [28.11.2024] {470 Yen}

09./12. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022] {4,300 Yen}

10./00. [NSW] ENDER MAGNOLIA-Bloom in the mist- (Binary Haze Interactive) [23.1.2025] {3,278 Yen} / NEW

11./14. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6,578 Yen}

12./16. [NSW] Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] {3,960 Yen}

13./00. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (SEGA) [10.12.2020] {3,850 Yen}

14./00. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) [12.5.2023] {7,900 Yen}

15./00. [NSW] Momotarou Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami) [16.11.2023] {6,930 Yen}

16./00. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] {2,530 Yen}

17./07. [NSW] Okami HD (Capcom) [09.8.2018] {3,046 Yen}

18./20. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] {6,578 Yen}

19./00. [NSW] Tales of Graces f Remastered (Bandai-Namco) [16.1.2025] {6,490 Yen} / NEW

20./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] {4,378 Yen}