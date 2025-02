Rune Factory: Guardians of Azuma est le prochain opus de la célèbre série mêlant action-RPG et simulation de vie. Prévu pour une sortie le 30 mai 2025 sur Nintendo Switch et PC via Steam, ce titre introduit les joueurs dans le pays oriental inédit d’Azuma, s’inspirant fortement de la culture japonaise traditionnelle.

Suite à la « Chute Céleste », une calamité provoquée par la collision d’un objet colossal avec les terres orientales d’Azuma, le monde est plongé dans le chaos. Les fragments de terrain se sont dispersés dans les cieux et les mers, interrompant le flux des runes et provoquant la disparition des dieux de la nature. Les montagnes se sont effondrées, les champs se sont flétris, laissant les habitants sans ressources ni espoir. Le protagoniste se réveille après un rêve de dragons en duel, une voix résonnant en lui : « Accepte le pouvoir d’un Danseur de la Terre. Utilise ce pouvoir pour sauver la terre. »

Personnages Principaux

Kaguya : Originaire d’un village froid du nord d’Azuma, elle est une amie d’enfance de Subaru. Amoureuse de la nature, elle apprécie particulièrement interagir avec les animaux et observer les fleurs. Bien que généralement calme, elle déteste l’injustice et s’oppose fermement au mal.

Subaru : Également issu du nord d'Azuma, Subaru est un chasseur en mission pour sauver la terre. D'un naturel détendu, il aime contempler le ciel. Bien qu'il ne soit pas enclin au combat, son sens aigu de la justice le pousse à brandir son épée pour protéger ses amis et ses proches.

Nouvelles Mécaniques de Jeu

Les joueurs incarneront un Danseur de la Terre, utilisant le pouvoir de la danse, des trésors sacrés et de nouvelles armes telles que l’arc et le talisman pour purifier la terre et restaurer les villages. La reconstruction des villages est au cœur du gameplay, permettant aux joueurs de construire et de placer des bâtiments pour attirer les habitants et raviver les dieux, apportant vitalité et ressources précieuses aux terres ravagées.

Esthétique et Culture

Le jeu propose des designs de personnages et une esthétique inspirés de la culture japonaise, avec des villages thématiques saisonniers, de nouveaux festivals et des candidats romantiques charmants. Les joueurs pourront explorer les paysages naturels d’Azuma et ses lieux saisonniers imprégnés de tradition.

Rune Factory: Guardians of Azuma promet une expérience enrichissante, combinant des éléments familiers de la série avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes, tout en plongeant les joueurs dans un monde richement détaillé et culturellement inspiré.