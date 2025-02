Derrière ce titre « accrocheur », Girlfriend from Hell est un puzzle game mélangé à un jeu d’infiltration. Ce titre est la première création du développeur russe That Guy’s Name, qui n’hésite pas à parler du jeu Un voisin d’enfer ! sorti en 2003 comme inspiration principale. Le titre est sorti en free-to-start en flash, le 26 mai 2024 sur Steam, et il débarque sur l’eShop de la Nintendo Switch le 14 février 2025. Est-ce le jeu parfait pour tous les blasés de la Saint-Valentin ?

Un concept intéressant…

Girlfriend from Hell est un jeu dans lequel nous incarnons Mia. Elle aime Haruto et rêve d’en faire son mari depuis cinq longues années. Cependant, le jour où elle lui demande sa main… ce dernier refuse… Les jeux vidéo sont plus importants que sa relation conjugale ! Mia décide alors de se venger…

Le gameplay est très simple à prendre en main. Nous sommes dans un jeu de réflexion avec des bases d’infiltration. À chaque niveau, nous allons devoir trouver des objets dans le décor et les placer sur le trajet de Haruto afin de le rendre furieux !

Nous allons par exemple récupérer des laxatifs à mettre dans son café, de la colle à mettre sur ses jumelles, des billes à mettre au sol… Cependant, il faudra être discret, car il suffit que Haruto soit dans la même pièce que nous (même si nous ne faisons rien de suspicieux) et ce sera game over !

Nous devons être prudents et à la fois vifs : le temps est limité à chaque niveau et la moindre petite erreur peut nous faire perdre.

Haruto a un trajet prédéfini à chaque niveau. Il va par exemple aller se muscler pour plaire à d’autres femmes, il va épier à coup de jumelles une voisine, il va regarder des vidéos de cette même femme sur Internet, etc.

Toute la clé dans Girlfriend from Hell est donc de surveiller le trajet de notre « cher et tendre » compagnon afin de faire de sa vie un enfer sans se faire repérer.

Le gameplay est sympathique, pas très compliqué, et les petites saynètes sont assez amusantes à regarder (les blagues sur le laxatif et les excréments sont moins de notre goût).

La prise en main est un peu complexe au début, nous mettons du temps à comprendre comment sélectionner nos objets et les utiliser mais une fois l’apprentissage passé, cela devient bien plus simple.

Généralement, Girlfriend from Hell est un jeu sympathique mais qui manque cruellement de contenu pour être une expérience mémorable. Il y a sept niveaux et le jeu se termine en moins d’une heure.

… Qui se finit en moins d’une heure

Le concept est bon, le jeu a un potentiel… Mais le contenu en lui-même n’est pas assez fourni pour justifier un achat de quatre euros. Nous restons avec un sentiment de « ah bon, c’est déjà fini ? » à la fin de l’aventure, déçus du peu de temps passé dessus.

Il n’y a pas assez d’objets, et même dans les sept niveaux ces derniers se répètent. C’est vraiment dommage, car il y avait clairement de quoi faire plus de « vacheries » à son compagnon.

La mini-histoire qui se dévoile saynète par saynète est amusante… mais elle manque totalement de logique vers la fin. Alors que nous suivons Haruto qui passe ses journées à épier une sorte d’« idol », il change totalement d’objectif sans raison.

Il y a d’autres détails frustrants qui rendent l’expérience un peu moins fun, comme l’animation qui se répète à chaque début de niveau et le manque global de liberté. Nous aurions tellement voulu avoir un jeu qui propose plusieurs solutions pour un seul problème !

Si l’expérience vous tente réellement, nous vous conseillons d’attendre une promotion conséquente (autour d’un euro) afin de craquer pour ce titre.

Le jeu est traduit en français même si nous sentons un côté « Google traduction » dans le rendu (par ailleurs, aucun traducteur n’est dans les crédits). Les textes sont parfaitement lisibles mais certaines alternances entre le tutoiement et le vouvoiement sont illogiques et gênent à la lecture.

Les graphismes sont jolis, avec une patte bande-dessinée un peu enfantine réussie qui correspond parfaitement à l’ambiance du jeu. La bande-son, elle, est moins marquante. Elle se répète pour chaque niveau ce qui finit même par nous lasser.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes réalisées par nos soins.