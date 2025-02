C’est via un simple tweet qu’on nous donne des nouvelles de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps qui n’est toujours pas daté officiellement (mais prévu pour avril.

Akihiro Hino, président de Level-5 dévoile 4 images. On vous propose aussi une traduction du tweet:

[Dépêche!] Prévu sur diverses plate-formes incluant aussi de nouvelles consoles, la communication de grosses informations concernant Fantasy Life i prend du retard. Toutefois, la réalisation s’est améliorée, le contenu du jeu devient de plus en plus amusant et le jeu évolue suffisamment pour devenir un des meilleurs RPG qu’il soit. Restez connecté pour plus de nouvelles dans un futur proche!

Entamez une vie fantastique sur une île désolée et embarquez pour une grande aventure dans le passé ! Faites-vous des amis, fabriquez des objets et construisez votre propre ville !