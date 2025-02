En décembre 2023, Arkham Knight a débarqué sur Nintendo Switch aux côtés de ses prédécesseurs. Malheureusement, cette adaptation s’est révélée décevante sur le plan technique, avec des performances qualifiées de « catastrophiques » par de nombreux joueurs. Néanmoins, cela montre bien que Warner Bros. n’a pas totalement oublié la franchise Arkham. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur fait parler d’elle : selon Bloomberg, Rocksteady travaillerait sur un nouveau jeu Batman en solo, marquant ainsi un retour aux sources après l’échec cuisant de Suicide Squad: Kill the Justice League en 2024.

Rocksteady en difficulté après Suicide Squad

Le lancement de Suicide Squad: Kill the Justice League a été un véritable désastre pour Rocksteady et Warner Bros. Interactive. Accablé par des retards et un accueil mitigé avant même sa sortie, le jeu n’a pas réussi à séduire le public et a entraîné une perte colossale de 200 millions de dollars pour l’éditeur. Face à cette situation, il semble logique que Rocksteady revienne à sa licence phare, celle qui a fait sa renommée : la saga Batman Arkham. Toutefois, selon Bloomberg, ce nouveau projet est encore très loin d’être terminé et il ne faut pas s’attendre à une annonce officielle avant plusieurs années.

Un potentiel retour de Batman sur la Switch 2 ?

Avec l’arrivée prochaine de la Nintendo Switch 2, de nombreux éditeurs majeurs comme Microsoft et Take-Two semblent prêts à soutenir la future console. De plus, Warner Bros. a déjà prouvé son intérêt pour la plateforme de Nintendo en publiant plusieurs de ses titres sur la Switch actuelle. Si un nouvel Arkham est bien en développement, il ne serait donc pas surprenant de le voir débarquer sur Switch 2 aux côtés d’autres grosses productions. Pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations, mais une chose est sûre : les fans du Chevalier Noir vont surveiller cette rumeur de très près.