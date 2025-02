Blasphemous 1 a eu une très bonne réputation grâce à son gameplay, mais aussi grâce à toutes ses mises à jour gratuites qui ont formidablement enrichi le jeu. Cependant Blasphemous, bien qu’offrant une mise à jour de contenu, nous fait repasser à la caisse pour s’offrir le DLC « Mea Culpa ». Est-ce que ça vaut le coup ? Nous allons voir ça ensemble !

Parlons contenu

Mea Culpa est arrivé avec une mise à jour nommée « True Torment ». Ce dernier donne accès au New Game +, plutôt complet suite à une mise à jour de la mise à jour, ce qui permet de bénéficier maintenant d’un vrai NG+ très complet avec des modificateurs possibles. Au nombre de 3, vous allez avoir des modificateurs qui vont changer votre manière de vivre votre aventure. Certaines zones ont été améliorées pour les rendre plus utiles avec des connexions entre plusieurs zones, mais aussi certaines nouvelles mécaniques qui ont été ajoutées comme des murs et plateformes qui basculent de façon tangible et intangible, mais aussi des plateformes qui se détruisent lors de votre passage.

Ensuite, le gros contenu est surtout présent dans Mea Culpa. Qui va ajouter notamment deux nouvelles zones, Mausolée Glacé et Santa Vigilia, plutôt bien conçues et qui ont chacune leurs labyrinthes et leur manière de traverser toute la zone. Tout comme dans le contenu original, chaque zone va être assez différente pour nous faire utiliser tout ce qu’on maîtrise du jeu. Le niveau de difficulté est plus difficile que le jeu de base, c’est vraiment le contenu le plus complexe du jeu et c’est plutôt agréable.La mise à jour et le DLC ajoutent aussi de nouvelles formes aux ennemis, mais aussi de nouveaux ennemis, qui s’ajoutent quant à eux sur tout le jeu, pas uniquement sur les deux nouvelles zones. On ajoutera à tous ces nouveaux ennemis deux nouveaux boss exclusifs au DLC, plutôt retors, mais ce ne sont pas les plus difficiles du jeu ; vers la fin du jeu, nous avions eu plus de difficultés à vaincre certains boss.

Un nouveau pouvoir fera aussi son apparition afin de déjouer certaines énigmes liées au genre des MetroidVania : on retrouve donc l’épée Mea Culpa, unique arme disponible dans le premier Blasphemous, qui prendra la place de Ruego al Alba, l’épée de Blasphemous 2, et c’est un peu dommage que ce ne soit pas une réelle quatrième arme.

Saupoudrez le tout de nouveaux défis et missions sur l’intégralité du jeu, et l’on peut tabler avec l’ajout du DLC et de la mise à jour sur environ 6 à 7 heures de jeu selon votre niveau.

Le DLC est disponible sur l’eShop au prix de 11.99 euros.