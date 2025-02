Funko Fusion, le jeu phare du studio britannique 10:10 Games, est au cœur d’une restructuration interne qui a entraîné des licenciements, selon des informations recueillies par Insider Gaming. Le studio, fondé en 2021 par Arthur Parsons et Jon Burton (fondateur de Traveller’s Tales) et basé à Warrington, au Royaume-Uni, aurait procédé à des changements au cours de la dernière semaine, dans le cadre de la clôture de certains projets internes.

Les sources indiquent qu’environ 20 employés ont été licenciés, bien que le nombre exact n’ait pas encore été confirmé par 10:10 Games malgré plusieurs demandes de précisions. La restructuration viserait à mieux répondre aux besoins des projets en cours, bien que la nature précise de ces projets reste inconnue à ce jour.

Selon les informations disponibles sur le site du studio et les derniers documents publics, 10:10 Games comptait environ 100 employés avant ces licenciements. La société se dit être en train d’apporter son soutien aux employés concernés, bien qu’il n’ait pas été possible de vérifier si cela inclut une quelconque forme d’indemnité de départ.

Cette vague de licenciements s’inscrit dans un contexte plus large au sein de l’industrie du jeu vidéo. Au cours des sept premières semaines de 2025, près de 1 000 emplois ont été perdus dans 27 entreprises, et l’on estime que ce chiffre dépasse largement les 1 000 postes dans l’ensemble du secteur. Pour 2024, l’industrie aurait enregistré une perte estimée de plus de 16 000 emplois.

Le cas de 10:10 Games rappelle ainsi les difficultés rencontrées par de nombreux studios en période de transition, alors que la consolidation et la réorganisation interne deviennent monnaie courante dans un secteur en constante évolution. Les fans de Funko Fusion, sorti en septembre 2024, devront donc faire preuve de compréhension face à ces ajustements, en espérant que le studio saura rebondir et continuer à nous surprendre avec de nouveaux projets à l’avenir.