Onimusha 2: Samurai’s Destiny revient le 23 mai 2025 sur PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One et PC (Steam) et sa précommande est ouverte depuis aujourd’hui. Au-delà du gameplay classique bourré d’action, cette version remastérisée bénéficie d’un rendu visuels amélioré et d’un arsenal de nouvelles fonctionnalités améliorant le confort de jeu.

Ces mises à jour incluent davantage de paramètres de difficulté, dont un tout nouveau mode « Enfer » dans lequel un seul coup suffit à entraîner la mort, ainsi que la possibilité de profiter de l’histoire en sélectionnant le mode Facile dès le début. Les nouvelles fonctionnalités incluent également la possibilité de changer d’arme sans interrompre l’action et de choisir le moment où Jubei se transforme en Onimusha. Ce remaster comprend également des améliorations telles que les sauvegardes automatiques, la possibilité d’interrompre les cinématiques, divers formats d’images et bien plus encore. La galerie du jeu s’enrichit même d’une centaine de nouveaux artworks et de la bande-son originale.

Les joueurs qui précommanderont Onimusha 2: Samurai’s Destiny ou qui récupèreront en avance le bundle « Onimusha 1+2 Pack “ recevront le ” Onimusha 2 : Orchestra Album Selection Pack », qui comprend des pistes musicales orchestrales et des objets utiles dans le jeu. Les joueurs disposant de données de sauvegarde issues du remaster de 2019 d’Onimusha™: Warlords peuvent également débloquer une tenue spéciale pour Jubei inspirée de Samanosuke, le héros du jeu original.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny, sorti en 2002 est devenu le best-seller de la saga. L’histoire suit un nouveau héros, le maître épéiste Jubei Yagyu, qui se lance dans une quête pour vaincre Oda Nobunaga et son armée de démons. Onimusha 2: Samurai’s Destiny propose de nouvelle mécaniques de jeu, notamment un système d’affinités avec les alliés de Jubei et des chemins narratifs à ramification.

Le remaster d’Onimusha 2: Samurai’s Destiny est un jeu d’action qui sortira sur PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One et PC (Steam) le 23 mai 2025.