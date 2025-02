Tiny Terry’s Turbo Trip est un jeu d’aventure en monde ouvert développé par le studio indépendant néerlandais SprankelSoft. Sorti en juillet 2024 sur PC et consoles HD, il est disponible sur Nintendo Switch depuis février 2025. Le jeu se distingue par son humour décalé et son univers coloré, offrant une expérience unique aux joueurs en quête d’originalité.

Un jeu qui ne se prend pas au sérieux

Le joueur incarne Terry, dont le rêve est d’avoir une voiture pour aller dans l’espace. Oui oui, ne cherchez pas à comprendre ! Pour réaliser cet exploit, il décroche son entretien d’embauche et devient chauffeur de taxi (sans rémunération) avec une belle voiture jaune monoplace.

L’aventure consiste donc à trouver de l’argent et d’autres collectables en explorant cette petite ville pour améliorer le véhicule et lui permettre d’aller dans l’espace. On pourra alors acheter de nombreux objets à équiper pour multiplier les possibilités de Terry. Par exemple, une pelle qui permet de creuser dans la terre pour y trouver des billets ou des pièces de voitures, ou encore un tuyau pour casser des obstacles…

Le jeu offre une expérience en monde ouvert dans laquelle le joueur est libre d’explorer la ville de Sprankelwater. Les missions varient, allant de la collecte d’objets à des mini-jeux de combat de voitures tamponneuses contre le rival de Terry, Ricky.

Sprankelwater est une ville bordélique riche en détails, avec de nombreux personnages à rencontrer et des missions à accomplir. On est encouragés à explorer chaque recoin pour découvrir des secrets et interagir avec les habitants.

La progression repose sur la collecte, qui permet d’améliorer la voiture de Terry pour atteindre des hauteurs toujours plus élevées de la tour construite par le maire. Les joueurs peuvent également débloquer de nouvelles capacités en accomplissant des quêtes et en achetant des chapeaux pour Terry, offrant chacun des avantages.

La conduite du véhicule se fait simplement et sans à-coup : on est proche d’une maniabilité très arcade, mais sans la vitesse…

Une partie technique qui peut freiner

Le jeu arbore un style visuel cartoonesque, avec des personnages ressemblant à des figurines en argile mal agencée. La ville est volontairement désordonnée, avec des déchets éparpillés et des zones polluées, reflétant l’humour du jeu. Sur Nintendo Switch, le jeu reste d’une fluidité exemplaire aussi bien dans les bâtiments que dans la rue en exploration du monde ouvert, mais il faut être nostalgique du brouillard de la N64 et du popping qui va avec, rappellant Légendes Pokémon : Arceus, ce qui n’est pas un compliment. Le brouillard ne nous permet pas de voir à plus de 50 mètres. C’est assez embêtant surtout pour un taxi monoplace.

Les personnages communiquent via un langage gibberish, chacun d’entre eux ayant une intonation unique. La bande-son accompagne efficacement l’action, toujours avec un ton humoristique presque accablant. Les missions principales peuvent être complétées en 3 heures, mais les joueurs désireux de réaliser toutes les quêtes annexes et de découvrir tous les secrets pourront voir la durée de vie du titre doubler.

Le test a été fait avec une version entièrement en anglais, mais il sera intégralement traduit en français lors de sa sortie. Nous avons aussi détecté quelques bugs et des baisses de framerate lors de certains mini-jeux. Mais on nous a promis que le tout serait réglé avec un patch day one.

Tiny Terry’s Turbo Trip est disponible sur l’eShop au prix de dix-sept euros.