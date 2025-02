L’année dernière, une suite au jeu d’action-aventure Lost in Random, sorti en 2021, a été annoncée. Développée par Thunderful Games, cette suite, intitulée Lost in Random : The Eternal Die, apporte à la série un nouveau souffle « plein d’action et de hasard ». Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été diffusée, et bien que nous n’ayons toujours pas de date de sortie précise – on nous avait vaguement annoncé qu’elle se situerait en 2025 -, nous savons désormais que le jeu sera lancé cet été.

Entrez dans le Black Die et défiez le destin dans Lost in Random : The Eternal Die, un jeu d’action et de roguelite au rythme effréné qui se déroule dans le monde sombre et fantaisiste de Lost in Random. Incarnez la reine Aleksandra et son fidèle compagnon de dé, Fortune, et affrontez des ennemis tordus, exploitez de puissantes reliques et capacités, et lancez les dés pour vous venger et vous échapper de ce royaume cauchemardesque !