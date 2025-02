Gamigo, WildTangent et Tableflip Entertainment ont communiqué aujourd’hui la date de sortie de Fate : Reawakened. Le jeu sera lancé le 12 mars 2025.

La série récompensée FATE arrive en terre inconnue, car aujourd’hui l’éditeur gamigo et le développeur Tableflip annonce que FATE: Reawakened, une version totalement remasterisée de la série classique originale FATE, arrive sur Playstation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One et Nintendo Switch ! Les joueurs console pourront revisiter la charmante ville de Grove et ses alentours, où ils iront conquérir des donjons générés, maîtriser de puissants sorts, et profiter du contenu de minijeu de pêche infini.

Tout en respectant ses origines, Fate: Reawakened redonne vie à la série de dungeon crawler classique avec une refonte graphique totale et plus de langues proposées. Le jeu original FATE, FATE: Undiscovered Realms, FATE: The Traitor Soul et FATE: The Cursed King sont tous inclus dans ce lot. Mais ce n’est pas tout : outre son arrivée sur console, les joueurs PC auront aussi un présent : pour la toute première fois, la série FATE pourra être jouée sur manette !

FATE est reconnu comme l’un des pionniers du genre ARPG, et est un célèbre précurseur des jeux tels que Torchlight. Dans ce jeu, les joueurs se lancent dans une aventure épique, combattent de vils monstres, récoltent des armes uniques et apprennent des sorts magiques dans leur quête de gloire et de renommée. Cité par de nombreux joueurs comme étant leur premier Dungeon crawler, l’héritage de FATE est préservé et amélioré dans sa version remasterisée Reawakened, qui conserve toutes les caractéristiques aimées dans la version originale tout en dépoussiérant la série.

À propos de la série FATE

À l’âge d’or des RPG d’action, FATE s’est démarqué, terminant finaliste pour le titre de Jeu de rôle de l’année pour PC Magazine. Son succès a mené à la création de trois suites, faisant de ce jeu l’un des donjon crawler principaux de son époque. Et maintenant, une nouvelle génération de joueurs peut entrer dans la légendaire ville de Grove, et découvrir les jeux originaux comme ils ne l’ont jamais été ! La série récompensée FATE a reçu un nouveau visuel tout en restant fidèle au dungeon crawler classique tant aimé.

Caractéristiques principales de FATE: Reawakened