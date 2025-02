Kitty ne nous a jamais émoustillés outre mesure. Certes, elle fait partie de la culture kawaii depuis plusieurs années, mais il est vrai que son univers nous a toujours laissés un peu en retrait, songeant sans doute être un peu trop vieux pour apprécier pleinement ce chat qui brille par son absence de sourire. Mais voilà, il faut savoir sortir de sa zone de confort, et surtout, laisser sa chance à tous les titres. Parviendrons-nous à prendre plaisir à déambuler auprès de tous les petits compagnons de Hello Kitty Island Adventure ?

L’entrée en matière nous satisfait : la réalisation de son petit personnage. Les possibilités restent assez nombreuses et si vous êtes adeptes des mignonneries, nul doute que vous parviendriez à concevoir le héros de vos rêves, avec une touche indéniable Hello Kitty. En même temps, c’est un peu l’objectif…

À bord d’un avion qui n’est pas sans rappeler le célèbre oiseau du ciel de Barbie, un drame survient. Notre chère Kitty est prise d’une irrésistible envie de confectionner une tarte aux fraises mais ô malheur, le four fait des siennes et envoie à qui le souhaite des gâteaux, encore, et encore… jusqu’à mettre en péril la carlingue. L’équipage n’a plus le choix : il faut sauter ! Aucun problème, il y a justement une ribambelle de ballons disponible… Invraisemblable mais mignon. Allez, zoooooooooouuuuuuu !!!

Atterrissage sur l’île des cadeaux

Le petit vol plané en ballons multicolores s’est bien passé. Malheureusement, une partie de l’équipage ne répond pas à l’appel : l’une des premières tâches va donc consister à retrouver tous vos futurs meilleurs amis.

L’île est relativement vaste et une carte permet rapidement d’en connaître les extrémités. Cette dernière est particulièrement bien réalisée puisqu’elle dispose de nombreuses informations utiles : la position des personnages, des annotations de quêtes et même un système de téléportation très efficace et rapide. Les voyages express s’effectuent grâce à un réseau de boîtes aux lettres magiques après avoir validé la quête associée en début de partie. Soulignons qu’il n’est même pas nécessaire de se trouver devant une l’une d’elles pour lancer la téléportation, voilà qui est très confortable ! Bien entendu, ces boîtes se trouvent disposées à proximité de points d’intérêts notables.

Cette île, le joueur est amené à la découvrir dans les moindres recoins. Néanmoins, les développeurs sont parvenus à rendre l’exploration particulièrement agréable. En effet, le moindre interstice est truffé de petites babioles à collecter qui ne manquent pas de revenir au fil des jours… Serait-ce le moment de le souligner ? Hello Kitty Island Adventure fonctionne par cycle de 24h en temps réel. Il est capital de prendre cette information en considération puisque le jeu met en avant les dons auprès des amis. Ces cadeaux sont limités, avec une moyenne de 3 par jour (bien qu’il soit possible de trouver quelques subterfuges pour en offrir davantage). Que les petits malins qui songent déjà à changer les paramètres de leur console restent sages de suite : les développeurs préviennent très tôt dans la partie qu’il est vivement déconseillé de procéder ainsi sous peine de sanctions assez notables sur votre sauvegarde. Hello Kitty Island Adventure étant un jeu qui se veut aussi en ligne, vous voilà prévenus ! Nous n’avons pas tenté l’expérience… attentionnés que nous sommes (si si).

Les cadeaux sont synonymes de quelques dons en échange, afin de vous remercier. Chaque petit personnage dispose de ses propres préférences : plus vous les gâtez, plus l’amitié grimpera rapidement. Cette amitié croissante permet de déverrouiller toutes sortes de choses : de la plus anecdotique (une palette de couleurs), à des quêtes indispensables pour la progression dans l’aventure. Et voilà bien l’un des défauts majeurs du titre : il va falloir faire preuve de patience mais aussi de ténacité puisqu’il est nécessaire de revenir sur plusieurs jours afin de pouvoir progresser dans l’aventure. Chaque nouvelle journée réelle est d’ailleurs synonyme de cadeaux. Certains joueurs pourraient bien se sentir un peu agacés, avec la vive impression de retrouver un jeu mobile sur Nintendo Switch. Oh, wait… ?!

Passé cet aspect, il reste un bon nombre d’activités disponibles sur Hello Kitty Island Adventure…

La petite sœur de AC ?

La question revient dans presque toutes (pour ne pas dire toutes !) les conversations consacrées à Hello Kitty Island Adventure. Qu’en est-il vraiment ? Pouvons-nous vraiment mettre en parallèle ces deux jeux, ou bien est-ce un non sens ?

Les ressemblances sont belles et bien nombreuses entre AC et HK (sympa ce petit nom aussi !). Dans les deux cas, le joueur progresse à son rythme, dans un environnement très coloré, à la limite de l’enfantin, en découvrant une île particulièrement riche, avec diverses activités très classiques. Nous y retrouvons la collecte de tout ce qui traîne, mais aussi la pêche ou encore la cuisine sous toutes ses formes (les gâteaux, les cafés, les boissons, et même des potions !). La collection de toutes les bestioles est similaire, avec une réserve naturelle à remplir dans Hello Kitty Island Adventure. L’aspect multijoueur n’est pas en reste, avec une mise en exergue de la décoration au cœur des deux titres. Avec tout cela, difficile de ne pas comparer les deux aventures..

La licence Hello Kitty dispose d’une aura particulièrement singulière, pleine de douceur, presque de candeur. Nous avions donc la crainte de tomber dans un titre ennuyeux, avec des personnages sans grand intérêt. Et pourtant… Il faut admettre notre implication véritable pour le titre, avec des heures et des heures à arpenter l’île dans tous les sens. La difficulté y est très faible, d’autant plus qu’il est possible de s’aider d’un guide supplémentaire pour nous conduire directement au bon endroit selon les besoins de la quête.

Au-delà de sa réalisation sans grand dérapage (mais imparfaite, nous y reviendrons), Hello Kitty Island Adventure dispose de tous les ingrédients pour contenter les joueurs : le tout est de se retrouver dans la cible véritable du titre.

Vie insulaire

Hello Kitty Island Adventure souhaite véritablement offrir la possibilité au joueur d’avancer à son rythme et surtout, selon ses désirs. Ainsi, certains préféreront se concentrer sur la décoration de leur maison et de celles de tous les bungalows disponibles pour accueillir de nouveaux petits personnages, d’autres préféreront devenir les pros de la pêche, ou découvrir toutes les recettes disponibles. Certains enfin, parcourront l’île sans en perdre la moindre petite parcelle et collecteront un tas de bestioles, sans oublier de photographier les gudetamas, des œufs rigolos qui viennent se plonger avec humour dans le décor.

Quelques mini-jeux viennent compléter le panel d’activités disponibles, avec des énigmes, un memory, un labyrinthe, de nombreuses courses dans les multiples environnements… Tout cela reste d’une très grande accessibilité mais ne manque pas de divertir le joueur en quête d’un moment de détente sans la moindre prise de tête.

Pourtant, tout n’est pas tout rose dans ce monde déjà bien coloré. Hello Kitty serait t-elle un peu trop gourmande ?

Quelques lenteurs chez Kitty

Au cours de notre partie, plusieurs petites difficultés sont survenues, à commencer par des ralentissements fréquents. Le son s’est quelques fois montré capricieux aussi, avec des tressaillements inappropriés. Enfin, il n’est guère possible de contrôler la caméra : ce qui donne parfois lieu à des angles maladroits et une visibilité réduite de l’environnement. Tous ces paramètres n’empêchent en rien d’avancer dans la partie mais surviennent suffisamment souvent pour être soulignés.

La sauvegarde de la partie est automatique, tout en laissant le joueur libre de sauvegarder à sa demande.

Au-delà de l’aspect mobile évoqué précédemment, certains joueurs pourraient se lasser des différentes quêtes des personnages de l’île. En effet, malgré une multitude d’activités indéniables, la majorité des quêtes se résume à du Fedex : livrer tel ou tel objet à telle ou telle personne. C’est facile et accessible, pour certains addictif de par l’aisance des demandes, pour d’autres, rébarbatif pour le même motif. Nous revenons à nos écrits précédents : Hello Kitty Island Adventure est un bon jeu à condition d’en être la cible !

Trois p’tits chats chats chats…

Avant toute chose, soulignons que le cross-play n’est pas disponible pour ce titre : les amateurs de Nintendo vont donc rester ensemble « et pis c’est tout » ! Tout du moins pour le moment…Peut-être pourrions-nous imaginer une mise à jour pour palier à cela ? Bien entendu, un abonnement au Nintendo Switch Online est donc nécessaire afin de pouvoir disposer du multijoueur sur Hello Kitty Island Adventure.

Cela étant dit, intéressons-nous au cœur même du multi : la coopération ! Après avoir effectué un échange de codes (sachez qu’il existe des groupes dédiés sur les réseaux afin de trouver d’autres joueurs si besoin), il est possible de se rendre sur une île ou bien d’accueillir un ami chez vous. Dans tous les cas, il devient alors possible de créer des liens d’amitié avec ce petit personnage, de partir à l’aventure ensemble, d’obtenir des perles à troquer contre des objets exclusifs…. Attention tout de même : lors des premiers échanges, certains pourraient se retrouver un peu surpris de constater la disparition de quelques ressources sur leur île ! La courtoisie n’est malheureusement pas le propre de tous les joueurs…

Le multi est une fonctionnalité intéressante de Hello Kitty Island Adventure qui permet de donner toujours plus de matière au contenu disponible. Néanmoins, sachez que cet aspect n’est guère capital pour progresser dans l’aventure et qu’il reste possible de s’amuser pleinement en solo, y compris sans être abonné au Nintendo Switch Online.

Hello Kitty Island Adventure est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ pour la version standard. La version deluxe est, quant à elle, proposée à 60 euros environ, avec plus de 300 objets et récompenses à découvrir.

Le saviez-vous ?

Une légende (un peu terrifiante…) raconte que notre adorable petite Hello Kitty ne serait finalement qu’une incantation du diable pour pénétrer dans le plus grand nombre de foyers…

Dans les années 1970, une maman désemparée ne sait que faire pour sauver sa fille atteinte d’un cancer de la bouche. La médecine étant alors incapable de lui venir en aide, la fillette semblait perdue. La mère décida alors de se tourner vers le satanisme et passa un pacte avec le diable : il guérirait sa petite fille, tandis qu’elle, devrait concevoir un personnage apprécié de tous. Hello Kitty est ainsi née. L’enfant fut sauvée…

À méditer !