Après des années d’attente et de multiples reports, le prochain opus tant attendu de la série Fantasy Life de Level-5, intitulé Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time, s’annonce enfin avec un nouveau trailer d’environ cinq minutes qui offre un aperçu approfondi de ce que les fans peuvent attendre.

Ce nouvel épisode, désormais prévu pour une sortie sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch, débarquera en mai 2025, soit le 21 mai, enfin une date définitive après de nombreux délais.

Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time propose aux joueurs de plonger dans un univers riche et mystérieux sur une île pleine de secrets. Au cœur de cette aventure, il est possible de changer de rôle à tout moment grâce à 14 « Lives » différents, permettant ainsi d’adapter son style de jeu selon les défis rencontrés. Les joueurs auront l’opportunité de construire leur propre ville dans le présent tout en s’aventurant dans le passé pour dévoiler les mystères d’une île dévastée.

La narration est renforcée par la présence de personnages emblématiques de la franchise qui font leur retour, apportant nostalgie et continuité à l’univers Fantasy Life. En plus de l’expérience solo, le jeu offre la possibilité de jouer en ligne à quatre joueurs, garantissant ainsi une dimension communautaire et collaborative pour explorer, combattre et progresser ensemble.

Le trailer met également en lumière les aspects de crafting et de personnalisation, éléments essentiels qui permettent aux joueurs de forger leur équipement et d’adapter leurs compétences au fur et à mesure de l’aventure. De plus, les combats dynamiques, combinant l’esprit des RPGs classiques et des mécaniques d’action modernes, promettent de renouveler le genre Metroidvania avec une touche de fraîcheur et d’innovation.

Pour les fans de la série, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time représente bien plus qu’un simple jeu : c’est un retour aux sources qui combine nostalgie et modernité, invitant chacun à explorer de nouveaux horizons sur une île pleine de mystères.