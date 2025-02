L’éditeur et développeur QUByte Interactive est ravi d’annoncer que son jeu d’aventure en 3D, Glover, a enfin une date de sortie ! Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 27 février prochain !

Sorti à la fin des années 90 sur Nintendo 64, Glover est un classique culte qui a d’abord été ignoré, mais qui a depuis gagné une place spéciale dans le cœur des joueurs nostalgiques. Aujourd’hui, QUByte Interactive le ramène sur les consoles modernes, avec des améliorations et des adaptations pour une expérience plus fluide !

Avec son charme unique, Glover raconte l’histoire d’un sorcier maladroit qui, après un accident magique, perd ses gants enchantés. L’un d’eux tombe tragiquement dans une mystérieuse potion, devenant maléfique, tandis que l’autre reste libre. Maintenant, c’est au bon gant, Glover, de récupérer les cristaux perdus et de sauver le royaume du chaos qui se déchaîne ! Enfin… peut-être pas le monde entier, mais certainement le Royaume de Cristal !

Glover est nouveau ! Glover est cool ! Glover est le héros ! Glover est… un gant ! Et il sauvera le royaume à sa manière ! Il lance, dribble, rebondit et fait rouler une balle en caoutchouc à travers six mondes gigantesques, en collectant progressivement les cristaux éparpillés.

Le jeu combine la résolution d’énigmes, l’aventure, la stratégie et l’action dans une expérience unique. Un mélange de défis cérébraux, de mouvements acrobatiques et d’obstacles excitants garantit un plaisir sans fin !