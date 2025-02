Avant Balatro, il y avait La Chance du Locataire. Ce roguelike machine à sous anticapitaliste fut le précurseur et l’inspiration principale du Game Award 2024 du jeu indépendant de l’année. Créé par le développeur américain solo Dan DiIoro sous le nom du studio TrampolineTales, le jeu est d’abord sorti en accès anticipé sur Steam (janvier 2021) avant de sortir officiellement (janvier 2023) sur PC puis sur mobile (juillet 2023). Il a fallu attendre deux ans de plus pour voir (enfin !) une sortie sur Nintendo Switch.

Disponible sur l’eShop depuis le 6 février 2025 au prix de quinze euros, arrivera-t-il à satisfaire nos envies vidéoludiques ?

La Chance du Locataire enfin sur Nintendo Switch !

Avant-propos : La Chance du Locataire est déconseillé aux moins de 18 ans pour son apparente ressemblance avec les jeux d’argent. Nous tenions à rassurer le lecteur : La Chance du Locataire est un roguelike (qui reprend certes le concept de la machine à sous) sans aucun achat intégré ou micro-paiement.

La Chance du Locataire est un jeu qui nous place dans la peau d’un locataire qui doit payer son loyer. Fauchés, avec une seule pièce en poche, nous décidons de tout jouer dans une machine à sous !

Le jeu est un roguelike deckbuilding au gameplay très simple et accessible. Nous lançons une machine à sous et chaque symbole nous permet de gagner de l’argent. Notre objectif est de réussir à amasser de l’argent en X tours afin de payer un loyer de plus en plus cher.

À chaque tour, nous pouvons ajouter (ou non) un nouveau symbole (sur trois proposés) afin de réussir à créer des combos et des symbioses entre tous nos éléments. Chaque symbole possède une rareté allant de commun à très rare. Pour créer un combo, il faut que deux symboles soient adjacents.

La fleur, par exemple, ne rapporte qu’une seule pièce, mais accompagnée d’une abeille, de la pluie, d’un fermier et du soleil peut devenir l’un des symboles les plus lucratifs. Le voleur nous prend de l’argent, mais une fois détruit (avec l’aide d’une peau de banane ou d’un chasseur de primes), il rapporte un sacré butin.

En plus des symboles, nous récupérons des objets. Les objets sont des bonus qui peuvent changer la partie. Il y en a un qui permet d’ouvrir les coffres sans l’aide d’une clé, un autre qui renforce tous les symboles, ou encore un aquarium qui stocke tous les poissons.

Pour compléter le tableau, il existe les charbons qui permettent de retirer des symboles de la machine à sous, ou des relances si vous n’aimez pas les propositions de symboles. Nous débloquons finalement dans les difficultés supérieures les essences, des objets à usage unique.

Pour gagner dans La Chance du Locataire, il faudra à la fois une connaissance parfaite des combinaisons afin de s’adapter aux symboles qui nous sont proposés, mais aussi… un peu de chance ! L’aléatoire est omniprésent et nous devons accepter son impétuosité, souvent capable de nous priver du symbole qui nous manque.

Un jeu toujours aussi addictif…

Il y a au total vingt niveaux de difficulté dans La Chance du Locataire. Si les premiers niveaux sont assez simples (à condition que l’aléatoire soit de votre côté), les derniers sont vraiment très compliqués et nécessitent une concentration optimale.

La Chance du Locataire est un jeu addictif qui saura vous captiver pendant des dizaines d’heures. Malgré son gameplay qui peut paraître trop accessible, nous avons un roguelike complet et sans prise de tête.

Même après plusieurs centaines d’heures de jeu, il y a toujours du plaisir à faire une partie de temps en temps afin de virer ce vil capitaliste de propriétaire.

Le jeu déploie aussi un humour faussement communiste qui ne manque pas de nous faire sourire. La Chance du Locataire nous permet de décapiter les milliardaires et de transformer notre propriétaire en soupe !

Les complétionnistes pourront s’amuser avec les nombreux succès disponibles qui sont parfois bien compliqués à débloquer. Allez-vous réussir à faire une rangée de cinq crabes ? À obtenir 19 073 486 328 125 pièces grâce à une seule fleur ? Ou gagner 777 parties ?

Les parties sont courtes, agréables et parfaites pour se détendre dans les transports ou pendant une petite pause de dix minutes.

Comme l’aléatoire est au cœur de l’expérience, La Chance du Locataire pourrait en revanche frustrer les joueurs qui recherchent un deckbuilding plus « conséquent » où le talent brut est mis à l’honneur. Nous avons ici un roguelike où même les plus doués peuvent perdre quatre ou cinq parties d’affilées (voire plus) avant de trouver la combinaison parfaite.

Il est impossible non plus de nier que malgré le plaisir procuré par le jeu, les parties finissent par se ressembler afin d’établir la parfaite machine à sous.

Parlons du sujet qui fâche : le portage. Techniquement, il n’y a presque rien à redire sur cette version Nintendo Switch. Le jeu est jouable de façon tactile, mais il est aussi parfaitement jouable à la manette même si étonnamment, quelques options tactiles sont inutilement complexifiées par rapport à la version mobile.

Mais à un prix bien trop haut comparé aux autres versions

Le jeu est fluide, il ne connaît que quelques micro-ralentissements (moins d’une seconde) en fin de partie qui ne gênent pas l’expérience, hormis lors de certains combos spécifiques (comme Madame Fruit avec les objets qui font apparaître des fruits).

Nous sommes cependant profondément déçus par le prix du jeu. La Chance du Locataire est disponible à 4,59€ sur Android, à 9,75€ sur Steam, et sur Switch… à 14,99€ ! Il n’y a absolument rien dans cette version console qui justifie une telle augmentation…

Vous voulez profiter d’une expérience tactile et portable ? Prenez la version mobile. Vous voulez une expérience pour la maison ? Prenez la version PC. Vous pouvez même acheter les versions Android et Steam, cela sera toujours moins cher que sur Nintendo Switch.

D’autant plus que le jeu ne vaut pas quinze euros. Il existe aujourd’hui de nombreux roguelikes deckbuilding bien plus complets pour le même prix (Balatro et Dicefolk pour ne citer qu’eux). Pour un jeu qui se revendique anticapitaliste, cette augmentation de prix est assez ironique…

Les graphismes sont simples, avec une machine à sous colorée et des symboles certes basiques mais agréables à l’œil. La Chance du Locataire n’en met pas plein les yeux mais il remplit parfaitement le cahier des charges.

La bande-son est agréable avec des musiques dynamiques qui rythment bien nos parties. Le sound design est assez amusant, avec par exemple le flambeur qui s’écrie « oh no » dès qu’il est supprimé.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes réalisées par nos soins où nous passons les deux premiers niveaux.