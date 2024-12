Il était une fois l’histoire d’un développeur canadien solo qui travaillait sur un jeu de cartes. Cependant, en découvrant La Chance du Locataire, un roguelike à machine à sous, il changea complètement son projet et créa Balatro. La suite, vous la connaissez peut-être. Le jeu est devenu un succès planétaire, cumulant plus de trois millions de vente et il fut même nommé au Game Award du jeu de l’année ! Cependant, est-ce que la version sur Nintendo Switch est aussi intéressante que celles sur PC et téléphone ? C’est ce que nous allons voir de suite. Balatro est disponible sur l’eShop depuis le 20 février 2024 au prix de quatorze euros.

Un jeu tellement addictif !

Balatro est un roguelike deckbuilding au concept très simple. Nous jouons au poker et notre objectif est de réussir à vaincre la blinde. La blinde, c’est globalement le nombre de points à faire.

Et pour faire des points, il faudra réussir à sortir les meilleures mains possibles. Une carte haute vaudra moins qu’un brelan qui vaudra moins qu’une suite ou une quinte flush.

Le score de chaque main est compté de cette façon : à gauche, les jetons, en fonction des cartes jouées. Un as fait onze jetons. Une figure, dix. Et neuf pour un neuf, etc.

À droite nous avons le multiplicateur. Le score de chaque main est le produit du nombre de jetons par le multiplicateur.

Dans Balatro, il est possible voire même indispensable de tricher ! À la fin de chaque blinde, nous gagnons de l’argent qui va nous permettre d’acheter divers outils pour nous assurer la victoire.

Il y a déjà les jokers, des cartes qui donnent de véritables bonus à nos parties. Certains ajoutent du multiplicateur ou encore des jetons alors que d’autres permettent de gagner de l’argent.

Il y a par exemple le joker qui multiplie par deux notre multiplicateur si nous jouons une paire, ou encore celui qui « transforme » (il ne le transforme pas vraiment) toutes les cartes en figures.

Il est aussi possible d’acheter de nouvelles cartes à jouer, des cartes « planète » qui nous permettront d’améliorer la force de nos mains (nous pouvons améliorer la paire, la quinte flush, etc.), mais pas que !

Un contenu vraiment impressionnant

Les cartes « tarot » ont des effets qui changent notre deck à petite dose. Il sera par exemple possible de supprimer quelques cartes de notre choix ou bien d’en transformer d’autres en cartes « verre », capables de multiplier le multiplicateur mais qui se brise facilement.

Nous pouvons finalement aussi utiliser des cartes spectrales plus rares qui possèdent des effets dévastateurs. Nous pouvons par exemple transformer notre joker en carte « négative », ce qui permet d’augmenter notre nombre de joker.

Pour compléter cet éventail vraiment très large, il faut aussi prendre en compte les bonus achetables qui nous permettent par exemple d’augmenter la taille de notre pioche ou de notre défausse.

Chaque partie est constituée de huit niveaux. Chaque niveau est constitué d’une petite blinde, d’une grosse blinde ainsi qu’un boss. Les boss sont dotés d’un pouvoir unique qui pourra vous faire rapidement vaciller. Avez-vous prévu ce boss qui annule toutes les cartes cœur ? Ou bien celui qui retire vos défausses ?

Il existe plusieurs decks disponibles et déblocables qui changent intégralement notre façon de jouer, ainsi que plusieurs niveaux de difficulté qui vont nous amener à gérer des jokers éternels (qui ne peuvent pas se vendre) ou alors périssables (qui deviennent sans effet au bout de cinq tours).

En plus du mode « classique » où nous devons gagner dans des difficultés de plus en plus hautes, il y a aussi des modes « défis » avec des mutateurs particuliers comme le « Non périssable » où tous les jokers sont éternels.

Une progression bien pensée

Balatro n’a pas volé son succès. Que ce jeu est addictif ! Une fois la partie lancée, il est impossible de s’arrêter. Nous prenons un vrai plaisir à constituer son deck parfait, à espérer le joker qui changera la donne.

Le gameplay est très complet et même si au final, les parties se ressemblent un peu, le nombre de decks de départ, ainsi que les cartes bonus et les jokers permettent de varier l’expérience. Pourquoi ne pas tenter une partie en ne faisant que des brelans ? Et pourquoi ne pas essayer ce deck qui retire toutes les figures ?

La difficulté est bien dosée et il faudra à la fois beaucoup de chance mais aussi de motivation pour gagner avec la mise d’or. Les vingt défis sont bien pensés et offrent un « plus » non négligeable pour le joueur.

La progression est intelligemment distillée pour qu’il y ait toujours des choses à débloquer. Il faudra parfois lutter pour obtenir certains jokers (ils se déverrouillent avec des défis) pourtant bien pratiques pour gagner !

Pour son prix minime de quatorze euros, et si vous adhérez au concept, vous en aurez pour (au minimum) plus de cent heures !

Balatro n’est malgré tout pas parfait. Certains pourront arguer, à juste titre, que l’aléatoire impacte beaucoup trop le gameplay. Les difficultés les plus hautes reposent énormément sur la chance, sur le bon joker au bon moment et cela peut frustrer certains joueurs.

D’étonnants ralentissements sur Nintendo Switch

D’autres pourront trouver les parties trop répétitives. Après tout, Balatro repose sur une architecture de jeu très classique, à coup de petite blinde, grosse blinde, boss jusqu’au niveau 8.

Malgré tout, Balatro est un excellent roguelike, original, bien pensé, et nous prenons un énorme plaisir dessus, même après toutes les heures passées dessus !

Les graphismes sont réussis même si finalement, cela ne reste qu’un jeu de cartes. Il y a une patte graphique un peu étrange qui réussit à capter notre attention. Les collaborations qui permettent de remplacer les figures par des personnages de nos licences préférées ajoutent aussi un charme fou au jeu.

Vous êtes plutôt Stardew Valley ? Pourquoi ne pas avoir Lewis ou Marnie en tant que Roi ou Reine. Plutôt Dave the Diver ? Cult of the Lamb ? The Witcher ? Ce sont de petits détails qui font plaisir.

La bande-son est intéressante, elle reste en tête, même si finalement elle n’est pas la plus marquante ni la plus importante pour Balatro.

Notons aussi que le jeu sur Nintendo Switch connait des ralentissements en mid-game. Ces ralentissements rendent l’expérience presque injouable à terme et nous devons quitter et revenir sur le jeu pour retrouver des performances stables. Dommage.

L’expérience est cependant très agréable en mode portable, le tactile rendant le jeu vraiment confortable.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes dans laquelle vous pourrez remarquer les ralentissements à la fin.