Le phénomène Marvel Rivals, le shooter compétitif en équipe de NetEase, connaît un succès fulgurant sur PC, PlayStation et Xbox. Malheureusement, les joueurs Nintendo sont restés sur la touche, le jeu n’étant pas sorti sur Switch. Mais l’arrivée de la Nintendo Switch 2 pourrait bien changer la donne.

NetEase en contact avec Nintendo pour une version Switch 2

Lors d’une interview accordée à IGN durant le DICE Summit à Las Vegas, Weicong Wu, producteur de Marvel Rivals, a évoqué la possibilité d’un portage sur Switch 2. Selon lui, NetEase est déjà en relation avec Nintendo et travaille sur des kits de développement pour la future console.

« Nous sommes déjà en contact avec Nintendo et travaillons sur des kits de développement. Dès que nous pourrons garantir une bonne performance pour notre jeu sur Switch 2, nous serons ouverts à cette possibilité. La raison pour laquelle nous ne l’avons pas sorti sur Switch, c’est que la première génération de cette console ne pouvait pas offrir une bonne expérience de gameplay. Mais si cela devient possible sur Switch 2, nous y sommes ouverts. »

L’absence de Marvel Rivals sur Switch s’explique donc par les limitations techniques de la machine actuelle. Mais avec une Switch 2 plus puissante, les choses pourraient bien évoluer.

Marvel Rivals, un sérieux concurrent d’Overwatch ?

Marvel Rivals est un jeu de tir en équipe en 6v6, dans lequel les joueurs composent un squad de super-héros Marvel, incluant des personnages comme Spider-Man et Iron Man. Le jeu mise sur un gameplay dynamique et des mécaniques de combinaison de pouvoirs, rappelant des titres comme Overwatch.

Le titre est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, et reçoit un très bon accueil. Dans sa critique, IGN lui attribue un 8/10, soulignant son potentiel à rivaliser avec les plus grands shooters du genre.

La dernière mise à jour ajoute notamment la Torche Humaine et La Chose en tant que nouveaux personnages jouables.