LEVEL5 Inc. a annoncé que ‘FANTASY LIFE i : The Girl Who Steals Time’, le dernier volet de la série de RPG douillets, sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Steam en plus de la Nintendo Switch à partir du 21 mai 2025.

Initialement prévu pour un lancement en avril, LEVEL5 Inc. a fixé une nouvelle date de sortie afin de garantir un produit de haute qualité aux fans.

Le dernier opus de la série Fantasy Life est une toute nouvelle aventure qui se déroule sur une île déserte au sein du monde mystérieux et magnifique de Reveria. Dans ce RPG slow-life, les joueurs peuvent librement passer d’une vie à l’autre (14 jobs) et profiter de la vie à leur propre rythme. Au cours de leur voyage à travers le temps, qui s’étend sur 1 000 ans, ils s’efforceront de restaurer l’île tout en découvrant le grand mystère qui s’y cache.

Le jeu prend en charge le Cross-Play, ce qui permet aux joueurs de différentes plateformes de vivre des aventures en ligne ensemble. De plus, la fonction Cross-Save permet aux joueurs de transférer leur progression d’une plateforme à l’autre et de continuer à jouer où qu’ils soient. Qu’il s’agisse d’une session rapide sur un appareil portable ou sur le grand écran à la maison, FANTASY LIFE i peut être apprécié n’importe où.

Les joueurs qui précommandent avant le 21 mai à 14h59 (GMT) peuvent démarrer leur aventure avec le pack du nouvel aventurier en guise de bonus de précommande. Ce pack comprendra des objets consommables utiles ainsi que l’accessoire exclusif « Flutter Charm » qui augmente l’expérience gagnée.

Pour plus de contenu exclusif, les fans peuvent acheter l’édition numérique de luxe qui comprend une monture exclusive et des objets inspirés du Napdragon, un monstre emblématique de Fantasy Life. Chevauchez ce « Mini Napdragon » limité pour explorer le vaste monde ouvert et devenez une véritable légende ! Le jeu comprend également un pack de tenues iconiques, contenant trois ensembles de costumes inspirés par des personnages apparaissant dans le jeu. Les détails sont disponibles sur le site officiel de FANTASY LIFE.

En plus des objets exclusifs, l’édition numérique de luxe offre un accès anticipé/avancé pour PS4, PS5, Steam et Xbox, avec un accès au jeu principal à partir de 15h00 (GMT) le 18 mai 2025. Les aventuriers impatients de commencer devraient être sûrs de profiter de cette offre incroyable !

Une toute nouvelle bande-annonce de » FANTASY LIFE i : The Girl Who Steals Time » est désormais disponible. Elle présente en détail de nouveaux éléments passionnants tels que la porte de téléportation, qui permet aux joueurs de voyager dans le monde ouvert depuis n’importe quel endroit. Il présente également les Grottes aux Trésors, des donjons dont l’agencement change à chaque fois que vous les franchissez, offrant ainsi une nouvelle expérience à chaque fois que vous y jouez. Jetez-y un coup d’œil !

En raison de l’extension de la plateforme et des améliorations graphiques qui l’accompagnent, nous avons revu et ajusté le prix de vente initial pour refléter un nouveau point de vente. Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.