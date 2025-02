Que le grand amour d’un Danseur de la Terre soit un héros, un humble villageois ou un Dieu antique, il y a quelqu’un pour tout le monde à Azuma… Marvelous Europe a publié aujourd’hui deux bandes-annonces présentant les candidats à la romance pour Rune Factory : Guardians of Azuma, le titre d’action-RPG et de simulation de vie dont la sortie est prévue sur la console Nintendo Switch™ et sur Windows PC via Steam le 30 mai 2025.

Subaru | Héros errant

A quitté son village froid, situé au nord d’Azuma, dans le but de sauver la région. Ami d’enfance de Kaguya, originaire du même village. Généralement détendu et insouciant, il aime observer le ciel. Bien qu’il ne soit pas un grand amateur de combats, son sens aigu de la justice le pousse à se battre farouchement pour protéger ses amis et ses proches.

Kaguya | Héroïne errante

A quitté son village froid, situé au nord d’Azuma, dans le but de sauver la région. Amie d’enfance de Subaru, originaire du même village. Elle adore la nature, notamment lorsqu’elle interagit avec les animaux et observe les fleurs. D’ordinaire calme, elle déteste le mal et méprise toute forme d’injustice.

Iroha | Propriétaire joyeuse d’un salon de thé

Propriétaire du salon de thé d’Iroha dans le Village du Printemps. Une jeune femme amicale et attentionnée qui rêve de revitaliser le Village du Printemps et de lui redonner sa splendeur d’antan.

Murasame | Épéiste en quête de grandeur

Un samouraï qui parcourt Azuma avec l’objectif de devenir le plus grand épéiste du monde. Maître du style Munen Muso, qui signifie « libéré de toute pensée futile ». Il passe ses journées à s’entraîner et à entretenir son épée.

Hina | Archéologue mystérieuse

Une hybride mi-humaine, mi-renarde, qui arrive à Azuma à bord d’un dirigeable avec Mauro. Se prétend archéologue. Les événements de son enfance lui ont inculqué un profond désir d’aider les autres.

Mauro | Aventurier qui sillonne les cieux

Un chasseur de trésors autoproclamé venu d’une terre étrangère, arrivé à Azuma en dirigeable à la recherche d’un trésor légendaire. Cet être sentimental est facilement ému aux larmes.

Ulalaka | Dieu pacifique du printemps et de la joie

Le dieu bienveillant du printemps et de la gaieté d’Azuma. Sa générosité est sans limites, et il souhaite simplement que tout le monde vive une vie paisible et heureuse.

Matsuri | Dieu exubérant de l’été et des lames

Le dieu insouciant de l’été et des épées d’Azuma. Apprécie toutes les activités physiques. Bien qu’expert en maniement de la lame, il a tendance à régler les problèmes par la force brute.

Kurama | Dieu perspicace de l’automne et du vent

Le dieu calme et réfléchi de l’automne et du vent d’Azuma. Il possède de vastes connaissances sur de nombreux sujets. De nature stratégique, il excelle dans tous les jeux imaginables, qu’ils soient anciens ou modernes.

Fubuki | Dieu semi-bête de l’hiver et de l’eau

Le dieu bienveillant et protecteur de l’hiver et de l’eau d’Azuma. Une âme anxieuse qui déteste blesser les autres.

Kanata | Dieu prestigieux de la lumière et des cieux

Le dieu de la lumière et des cieux d’Azuma. Il agit en tant que représentant officiel des dieux. Sérieux et intelligent, il a cependant tendance à se laisser emporter par ses rêveries.

Kai | Dieu oni du monde souterrain

Un chef oni redouté pour sa force incroyable. Bien qu’un peu égoïste et brusque, il traite ses subordonnés avec respect. Il porte toujours un masque qui dissimule son véritable visage.

Clarice | Beauté mortelle

La chef d’un mystérieux groupe venu à Azuma pour accomplir un objectif inconnu. Une soldate froide et aguerrie qui ne craint rien. Ses longs cheveux blonds flottent derrière elle lorsqu’elle se bat.

Ikagura | Chef mystique du Corps Jingasa

Un mystique originaire de la capitale qui dirige le Corps Jingasa. De nature douce, il est cependant prêt à tout lorsqu’il s’agit d’atteindre ses objectifs personnels.

Pilika | Chasseuse qui honore toute forme de vie

Une chasseuse calme et franche venant du nord lointain d’Azuma. Ses talents de chasseuse sont inégalés, et elle éprouve un profond respect pour chaque être vivant.

Disponible via le pack DLC « Seasons of Love »

Cuilang | Maître marionnettiste discret

Un expert en mécanique qui vit dans le Village d’Automne. Peu bavard et encore moins sociable, il est pourtant toujours prêt à aider les villageois, ne refusant jamais son assistance à une âme en détresse.

Disponible via le pack DLC « Seasons of Love »