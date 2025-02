Grimoire Groves est un mélange des genres assez surprenant. Le jeu combine le roguelite et le dungeon crawler… dans un univers cosy ! Inspiré d’expériences éclectiques comme Stardew Valley, Hades, Animal Crossing ou encore Moonlighter, Grimoire Groves est développé par les Suisses de Stardust. Nous avons pu tester la démo du jeu sur PC… Est-ce le prochain must have à venir sur Nintendo Switch ?

Un dungeon crawler roguelite dans un univers cosy ?

Avant-propos : Cet article n’est qu’une preview. Nous n’avons pu jouer que deux heures sur une version Steam, ce qui n’est pas assez pour avoir un avis définitif sur Grimoire Groves. Par ailleurs, la démo testée n’était disponible qu’en langue anglaise. Une version française est prévue.

Dans Grimoire Groves vous incarnez une apprentie sorcière qui doit restaurer le jardin de notre mentor. Pour ce faire, nous allons parcourir des donjons qui regorgent de… plantes !

Le gameplay est assez simple à assimiler. Nous sommes dans un roguelite dungeon crawler où nous devons réussir à « arroser » assez les plantes que nous croisons afin de récolter des ingrédients.

Malgré le concept cosy, soyons honnêtes : Grimoire Groves est un jeu d’action. Arroser des plantes revient à les frapper à coups de sorts jusqu’à ce que ces dernières se mettent à germer.

Pour la preview, nous n’avons vu pour l’instant que trois sorts ; l’un permet de mettre une flaque d’eau au sol, l’autre balaie les ennemis d’un coup de vent alors que le dernier lance une énorme fleur qui attire les plantes.

Cependant, il va falloir faire attention à notre vie, renommée « énergie » pour le jeu. Nous perdons de l’énergie quand une plante nous touche… mais aussi quand nous n’alimentons pas ces dernières en sorts !

Nous devons alors faire des choix drastiques : allons-nous au combat, tout en sachant qu’il faudra mettre en terre toutes les plantes dans la zone, ou bien allons-nous raser les murs afin d’aller dans des étages de plus en plus profonds ?

Si notre énergie descend à zéro, nous nous écroulons et nous perdons une grande partie des ingrédients accumulés.

Nous avons rencontré trois monstres ; un qui s’accroche à nous, un autre qui roule vers nous, et un dernier qui lance des attaques de zone à esquiver. Chaque monstre, comme un Pikmin, possède une couleur. Il faudra alors lancer le sort de la bonne couleur pour planter l’ennemi qui se trouve face à nous.

Mignon mais pour l’instant pas très original et répétitif

La couleur détermine aussi l’ingrédient que va lâcher la plante. Les ingrédients nous permettent de débloquer de nouveaux sorts, de nouveaux monstres mais aussi de crafter des objets.

Malgré nos plusieurs tentatives, nous n’avons pas encore compris comment fonctionnent les objets sur Grimoire Groves. Il semble qu’il y ait des objets à usage pour les donjons, des objets à équiper mais aussi d’autres qui renforcent notre personnage.

Pour créer un objet, il faut faire un mini-jeu pas très simple à assimiler qui se déroule en deux phases : nous devons par exemple agiter le joystick de gauche à droite pour remuer une marmite puis cuire le repas dans le four (dans une phase qui ressemble à la pêche dans Stardew Valley mais en peu maniable).

Nous avons aussi croisé des personnages ça et là dans les donjons avec une barre d’amitié à augmenter. Nous ne savons pas encore où tout cela nous mène pour le moment.

Sur les deux heures de jeu, Grimoire Groves nous a laissé une impression mitigée. Le gameplay, bien que peu original, semble prometteur. Il y a énormément de bonnes idées et nous ressentons très clairement les inspirations des développeurs.

Nous avons envie de découvrir les nouveaux sorts, les nouveaux monstres et tout ce que peut nous promettre le jeu, car nous nous doutons que l’expérience nous propose bien plus de choses que ce que nous avons vu.

Cependant, en deux heures de jeu, nous n’avons rencontré que trois monstres ! Le gameplay, aussi prometteur soit-il, était aussi très répétitif. Nous avons enchaîné le farm et les donjons juste pour récupérer des ingrédients afin de débloquer de nouvelles choses. Certains points étaient aussi mal expliqués et nous avons eu cette sensation frustrante de ne pas pouvoir tout comprendre.

Bien sûr, nous n’avons eu que deux heures qui se sont d’ailleurs arrêtées de façon abrupte après avoir terminé une quête. Peut-être (et même certainement) que le meilleur est à venir ? À voir aussi comment le jeu se comporte sur Nintendo Switch.

Les graphismes sont magnifiques : nous avons apprécié cette patte particulière que vous pouvez notamment voir dans la vidéo que nous vous fournissons en fin de test. Elle est belle, relaxante, apaisante et correspond à la volonté cosy du jeu.

La bande-son est sympathique, avec des personnages qui parlent à la Animal Crossing et des sonorités énergiques et mignonnes comme tout.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes de gameplay réalisée par nos soins.

Premières impressions

Après deux heures passées sur Grimoire Groves, nous sommes restés sur un sentiment mitigé. Le gameplay semble prometteur, avec un dungeon crawler dans une ambiance mignonne à souhait, cependant, certains points du jeu sont pour l’instant frustrants. Nous avons trouvé l’expérience proposée un peu répétitive et parfois mal expliquée… Cependant, nous sommes sûrs que Grimoire Groves nous cache encore de très belles surprises. À voir dans sa version complète et sur Nintendo Switch !