Le manga « Case File: Kune Kune » est maintenant disponible gratuitement sur Manga Plus (en anglais).

L’éditeur indépendant de premier plan basé à Tokyo Shueisha Games, avec le développeur Hakababunko, est fier d’annoncer que leur jeu d’aventure psychologique et d’enquête paranormale très attendu Urban Myth Dissolution Center est désormais disponible sur PC via Steam, sur PlayStation 5 et Nintendo Switch au prix de £15.79 / $17.99 / 17,49 €, avec 10 % de réduction du 12 au 26 février. Pour accompagner ce lancement, le manga Urban Myth Dissolution Center « Case File: Kune Kune », qui contient une histoire inédite non incluse dans le jeu, est également disponible gratuitement en anglais via Manga Plus et en japonais via Jump+.

« Nous sommes ravis de vous présenter l’Urban Myth Dissolution Center, » déclare Tomoya Tanaka, chargé des relations publiques à l’international chez Shueisha Games. « Ce jeu rend hommage au surnaturel, au fantastique et aux récits de complot sous toutes leurs formes. Nous sommes impatients de voir comment les différents publics du monde vont l’accueillir. Étant donné que le jeu est disponible en 13 langues, nous avons fait en sorte que la bande-annonce le soit aussi pour que l’enthousiasme gagne les amateurs de mystères du monde entier. »

Urban Myth Dissolution Center vous plonge dans une aventure d’enquête psychologique pleine de mystère. Vous incarnez Azami Fukurai, chargée de dévoiler des mystères en parallèle de ses tâches quotidiennes au célèbre Dissolution Center. Loin d’être une débutante, elle possède le don de visualiser les souvenirs des lieux qu’elle visite à l’aide de ses lunettes spéciales. En quête de réponses, Azami sera confrontée à des reliques maudites, des anomalies dimensionnelles et des créatures venues d’ailleurs. Armée ses compétences uniques, elle s’impliquera dans des activités paranormales liées à chacun de ses dossiers.

En tant que membre du Dissolution Center, Azami apprendra à collaborer avec ses collègues aussi mystérieux que fascinants : Jasmine, très mesurée mais compétente, et Ayumu Meguriya, directeur en fauteuil roulant et médium de très haut niveau. Au fil de chapitres divisés en plusieurs épisodes, vous étudierez diverses légendes urbaines bien connues sur Internet. Utilisez la recherche adaptative, sur place comme en ligne, ainsi que les prélèvements, les conversations et la divination pour résoudre les enquêtes, révéler au grand jour des vérités cachées et faire face aux conséquences inattendues des actes d’Azami.

Publié en même temps que le jeu, le manga, intitulé « Case File: Kune Kune » est une histoire originale qui suit l’équipe dans la résolution d’un dossier mystérieux impliquant un géomètre de chantier comateux, l’isolement de son cousin suite à un choc traumatique et une épouse désespérée en quête de réponses. Au fil de l’enquête, le Dissolution Center découvre que l’incident s’avère bien plus complexe qu’il n’y paraît : une sombre histoire de famille, une montagne maudite et un lien plus qu’inquiétant avec une légende urbaine japonaise bien connue, Kune Kune.

Urban Myth Dissolution Center est certifié compatible Steam Deck et prend en charge de nombreuses langues : anglais, japonais, coréen, chinois traditionnel et simplifié, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, arabe et hindi.