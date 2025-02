Sonic, Knuckles et Tails reviennent pour leur aventure la plus épique à ce jour dans le blockbuster SONIC THE HEDGEHOG 3, qui arrivera sur Paramount+ demain, le 18 février 2025. SONIC LE HEDGEHOG 3 arrivera en 4K Ultra HD, Blu-ray™ et DVD le 15 avril 2025. Le Combo 4K Ultra HD + Blu-ray sera également disponible dans deux SteelBooks™ à collectionner, jusqu’à épuisement des stocks.

Proposant une aventure pleine d’action que les fans de tous âges apprécieront, SONIC LE HEDGEHOG 3 est Certifié Fresh™ et Verified Hot sur Rotten Tomatoes® avec un taux d’audience de 96 %*, le meilleur de la franchise, et un CinemaScore® de A. Salué comme « une explosion totale » (Cole Groth, Fandomwire) qui « fait passer le plaisir au niveau supérieur » (Dave Morales, FOX-TV), le dernier film basé sur le jeu vidéo SEGA a rapporté plus de 420 millions de dollars dans le monde entier à ce jour, ce qui en fait la plus grosse recette des trois films Sonic et propulse le box-office mondial de la franchise à plus d’un milliard de dollars.

Réalisé par Jeff Fowler, qui a réalisé les trois films de la série, SONIC THE HEDGEHOG 3 met en scène Jim Carrey, Ben Schwartz, Krysten Ritter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba et Keanu Reeves, qui rejoint la distribution dans le rôle de Shadow the Hedgehog.