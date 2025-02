Une figure marquante de l’industrie du jeu vidéo s’est éteinte. Viktor Antonov, directeur artistique derrière Half-Life 2 et Dishonored, est décédé ce 16 février 2025 à l’âge de 53 ans. L’information, bien que non encore officielle, a été relayée par Marc Laidlaw, ancien scénariste chez Valve, ainsi que par plusieurs anciens collègues lui rendant hommage sur les réseaux sociaux.

Un créateur à l’impact indéniable

Viktor Antonov s’est fait connaître pour son travail sur Half-Life 2 (2004), où il a conçu l’iconique Cité 17, une métropole grise et oppressante inspirée des paysages post-soviétiques. Son approche, mêlant réalisme brutal et science-fiction totalitaire, a contribué à l’identité visuelle du jeu et à son atmosphère si particulière.

Quelques années plus tard, il a de nouveau marqué les esprits avec Dishonored (2012), en façonnant la ville de Dunwall, un mélange d’architecture victorienne et d’influences steampunk. Son travail a souvent été salué pour son souci du détail et son approche immersive des environnements.

Un talent reconnu, mais un parcours discret

Si son impact sur le jeu vidéo est indéniable, Antonov est resté une figure relativement discrète. Après Dishonored, il s’est éloigné des grands projets pour travailler principalement en tant que consultant. Bien qu’il ait marqué l’industrie avec ses créations, son nom restait souvent méconnu du grand public, éclipsé par ceux des studios et designers plus médiatisés.

Il n’en reste pas moins un artiste ayant influencé de nombreux jeux et inspiré une génération de développeurs. Sa disparition laisse un vide dans le monde du jeu vidéo, mais son héritage, à travers ses œuvres et ses conceptions marquantes, continuera d’exister.