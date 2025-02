Fireshine Games, le développeur Thunderful et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer qu’une édition physique pour le jeu de braquage tactique SteamWorld Heist II sera disponible le 10 avril 2005 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

À la tête d’un équipage de robots bigarrés, affrontez vos ennemis dans des escarmouches stratégiques où les ricochets de balles bien placés vous permettront de prendre l’avantages et lever le voile sur les secrets de la guerre de l’eau qui se trame dans l’ombre.

Rien ne va plus sur les vagues ; une crise de l’eau se profile à l’horizon ! Étrangement, cette précieuse ressource est devenue mortelle et rouille les membres métalliques et les cœurs mécaniques. En tant que légendaire Captain Leeway, c’est à vous et à votre équipage de steambots bigarrés de découvrir l’origine de cette menace et de sauver les robots avant qu’il ne soit trop tard !

Plongez dans une expérience tactique améliorée qui se base sur le gameplay très apprécié de SteamWorld Heist. Chaque coup compte, alors que vous planifiez vos tours, positionnez votre équipage et visez soigneusement chaque tir. Faites ricocher les balles sur les murs et utilisez votre environnement pour surpasser vos ennemis, mais n’oubliez pas que la victoire dépend d’une stratégie réfléchie et qu’il ne suffit pas d’avoir la gâchette rapide.

Mettez le cap sur les vastes océans à bord de votre fidèle sous-marin. Relevez des défis de combat naval en temps réel et guidez votre équipage dans des batailles tactiques entre navires tout en découvrant des trésors cachés à chaque vague. Vos décisions en tant que capitaine déterminent votre voyage à travers la Grande Mer.

Avec plus de 150 armes, objets utilitaires et améliorations de navire, les possibilités de personnalisation de l’équipage sont infinies. Équipez vos steambots pour chaque stratégie, que vous préfériez un sniper d’élite ou une brute brandissant un marteau. Déverrouillez de nouveaux membres d’équipage, tâches, capacités et équipements pour perfectionner votre équipe en fonction des missions.

Plongez dans un magnifique monde fait main avec des environnements uniques, des personnages excentriques et une histoire captivante. En plus, Steam Powered Giraffe est de retour avec une toute nouvelle bande-son qui vous restera dans la tête bien après avoir amarré votre navire. Avec plus de 30 heures de gameplay, votre aventure sera aussi vaste que l’océan !