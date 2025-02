Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy arrive sur Nintendo Switch dans le monde entier, ont annoncé aujourd’hui Idea Factory et Compile Heart. Le jeu sortira en 2025.

Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy est un RPG d’exploration de donjons. Alors qu’il a fait ses débuts au Japon à la fin de l’année dernière, aucune sortie en anglais n’avait été annoncée – jusqu’à aujourd’hui. Nous savons désormais qu’il sera disponible en Amérique du Nord et en Europe.

Présentation officielle

L’Académie de Magie Ancienne

Une académie au passé riche et légendaire, connue pour être l’endroit où Le Grand Mage a étudié et obtenu son diplôme. Les étudiants y apprennent pour devenir Mages à leur tour.

Une jeune fille nommée Fia, désireuse d’intégrer l’Académie, entreprend un long et ardu voyage depuis sa ville natale et parvient à entrer grâce à sa propre chance.

Elle doit maintenant redoubler d’efforts pour surmonter les nombreux défis liés aux études, aux professeurs stricts et aux événements mystérieux, tout en poursuivant son objectif : devenir elle-même une Grande Mage. En chemin, elle se lie d’amitié avec d’autres élèves de sa classe.

Partez à l’aventure avec Fia et ses camarades alors qu’ils explorent les mystères de l’Académie de Magie Ancienne et découvrent les légendes du Grand Mage.

Caractéristiques principales

Conquérir des donjons dynamiques et aider Fia à devenir une Grande Mage ! — Explorez des donjons générés aléatoirement et engagez-vous dans des combats en temps réel au tour par tour pour aider Fia à monter en niveau . Utilisez des Arts Magiques et collectez des Orbes Élémentaires pour remplir votre jauge et déclencher de grands Arts Magiques . Gérez votre inventaire et vos statistiques en traversant des étages remplis de trésors merveilleux et de monstres magiques , dont les Puyo, Skeleton T et bien d’autres !

— Explorez des donjons générés aléatoirement et engagez-vous dans des combats en temps réel au tour par tour pour aider Fia à monter en niveau. Utilisez des Arts Magiques et collectez des Orbes Élémentaires pour remplir votre jauge et déclencher de grands Arts Magiques. Gérez votre inventaire et vos statistiques en traversant des étages remplis de trésors merveilleux et de monstres magiques, dont les Puyo, Skeleton T et bien d'autres !

Gardez votre Grimoire à portée de main ! — Suivez les capacités débloquées grâce au Grimoire, qui enregistre les Arts Magiques de Fia. Complétez des devoirs et quêtes d'aide, gagnez des Points d'Apprentissage et utilisez-les pour débloquer de nouvelles compétences magiques via le Grimoire.

— Suivez les capacités débloquées grâce au Grimoire, qui enregistre les Arts Magiques de Fia. Complétez des devoirs et quêtes d'aide, gagnez des Points d'Apprentissage et utilisez-les pour débloquer de nouvelles compétences magiques via le Grimoire.

Fia est une vraie exploratrice du campus ! — Faites une pause entre deux explorations de donjons et découvrez les alentours de l'école ! Consultez le tableau d'affichage pour accéder aux mini-jeux, interagissez avec vos camarades, faites pousser des ingrédients, cuisinez des currys pour bénéficier de bonus en donjon, et bien plus encore ! Découvrez toutes les surprises qui attendent Fia tout au long de son aventure.

— Faites une pause entre deux explorations de donjons et découvrez les alentours de l'école ! Consultez le tableau d'affichage pour accéder aux mini-jeux, interagissez avec vos camarades, faites pousser des ingrédients, cuisinez des currys pour bénéficier de bonus en donjon, et bien plus encore ! Découvrez toutes les surprises qui attendent Fia tout au long de son aventure.

Épées, boucliers et armures étincelantes grâce à la synthèse en salle de stockage ! — Dans la salle de stockage de l'Académie, utilisez des objets trouvés dans les donjons pour synthétiser de nouveaux équipements pour Fia. Plus tard, de meilleurs objets de synthèse pourront être débloqués via le Grimoire.

Le jeu sera disponible en version physique et numérique, y compris une édition limitée, dont plus de détails seront révélés ultérieurement. Les précommandes de l’édition standard sont déjà ouvertes.