Une mise à jour tant attendue vient d’être déployée pour FREEDOM WARS Remastered. La nouvelle version corrige une série de bugs qui gênaient l’expérience de jeu sur plusieurs plateformes, notamment sur Nintendo Switch et Steam.

Parmi les correctifs majeurs, les joueurs ne rencontreront plus de crash lors du paramétrage du statut en mode « READY » si la fenêtre de chat est ouverte. De même, le problème provoquant des crashs lors de la collecte des pièces abandonnées par les Large Abductors a été résolu, tout comme celui survenant pendant la séquence de fin d’opération. Un bug empêchant la progression au-delà de l’écran de classement dans la League of Panopticons – dû à certaines commandes spécifiques – a également été corrigé.

D’autres améliorations concernent le système de modifications d’état de santé et l’affichage des dégâts : désormais, les effets des augmentations de santé ainsi que la réduction des dégâts liés aux augmentations de défense se refléteront correctement dans le jeu. Sur Nintendo Switch, des bugs bloquant l’échange de Fellow Cards via la communication sans fil locale ont été résolus, de même qu’un crash survenant lors du passage du mode TV au mode portable à un moment précis.

Une mise à jour a aussi été apportée pour les environnements Windows 11 version 24H2 sur Steam, permettant désormais de rouvrir le menu en ligne après la fermeture du lobby. Par ailleurs, plusieurs autres bugs mineurs ont été corrigés pour améliorer la stabilité générale du jeu.

Du côté des spécifications, la prise en charge des noms de personnages en japonais est désormais activée, ce qui permettra une personnalisation accrue pour les joueurs japonais. Le volume des voix a été ajusté afin de garantir une meilleure clarté pendant les dialogues. La mise à jour corrige également le problème d’échelle critique des armes à encoche dorée et prolonge les délais des examens CODE 5 et CODE 6 pour offrir plus de temps aux joueurs lors de ces épreuves.

Cette mise à jour, désormais disponible, promet une expérience de jeu plus stable et fluide pour tous les fans de FREEDOM WARS Remastered. N’hésitez pas à connecter votre console ou votre PC à Internet pour télécharger et installer cette mise à jour essentielle, qui contribue à redonner toute son intensité à ce titre d’action et de stratégie.