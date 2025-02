– Le célèbre deckbuilder revient avec son lot de nouveaux défis infernaux –

Le label Big Fan de Devolver Digital et le studio Shiny Shoe (Monster Train) dévoilent aujourd’hui Monster Train 2, la suite de l’immense jeu de deckbuilding au 1,5 million d’exemplaires vendus. Attendre jusqu’à la sortie du jeu s’annonce infernale : c’est pourquoi une démo jouable vient d’être publiée sur PC via Steam en amont de sa sortie, prévue pour cette année sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S.

Monster Train 2 s’appuie intelligemment sur le système de combat vertical du jeu original, sur trois étages à gérer simultanément, pour offrir un nouveau défi épique qui se dévoile dans cette première bande-annonce. Le but est désormais d’empêcher les Titans, dont la puissance est inouïe, de détruire le monde. Le dernier espoir tient dans une alliance autrefois parfaitement impensable : celle des forces du Paradis et de l’Enfer. Le voyage jusqu’aux Abysses, le fief des Titans, s’annonce fun mais diablement corsé. Monster Train 2 met plus que jamais à l’épreuve votre capacité à vous adapter à l’ennemi pour combattre et déjouer des armées d’ennemis inarrêtables en apparence. Vous quitterez cette fois les profondeurs de l’enfer du titre original pour plonger dans de nouveaux environnements surprenants, qui vous attendent au-delà des portes du paradis.

Affrontez les nouvelles Factions ennemies aux commandes de cinq nouveaux clans jouables, offrant chacun leurs propres avantages stratégiques et styles de combats alternatifs. Shiny Shoe mélange des centaines de cartes différentes, familières comme inédites, offrant évidemment de nouveaux types de cartes. Les Room Cards offrent de puissants boosts à un seul étage du train, les Equipment Cards ajoutent de nouveaux pouvoirs à une seule unité tandis que les Neutral Cards, adorées des fans, peuvent renverser les situations même les plus mal engagées. Cette suite offre également de nouveaux pouvoirs aux unités, à activer au moment qui vous semble opportun. Pour profiter de la profondeur immense de Monster Train 2, l’expérimentation est aussi gratifiante que cruciale.

Monster Train 2 s’annonce comme la nouvelle locomotive d’un genre souvent très balisé avec ses nouveaux bonus pour améliorer le train, un mode Endless, des défis Quotidiens et Dimensionnels, des mutateurs pour épicer les runs, des classements en ligne et plus encore. Grâce à son immense éventail de cartes permettant de découvrir des synergies imparables, Monster Train 2 garantit un système fascinant et profond qui plaira autant aux nouveaux venus qu’aux stratèges les plus expérimentés. Les combats tendus regorgent de surprises et de possibilités à découvrir et avec lesquelles expérimenter.