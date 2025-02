Le développeur des jeux indépendants acclamés Oxenfree et Oxenfree II, Night School Studio, a été touché par des licenciements. Selon un rapport de Game Developer, un « nombre non divulgué d’employés » ont été licenciés au sein du studio appartenant à Netflix. Cette nouvelle survient après la fermeture par Netflix de son studio interne de jeux triple-A, Team Blue, dirigé par Joseph Staten, ancien directeur créatif de Halo, en octobre 2024.

Des employés actuels et anciens de Night School Studio, souhaitant rester anonymes, ont exprimé leur surprise face à cette annonce. Les licenciements auraient eu lieu en janvier. Netflix a acquis le studio en 2021 dans le cadre de son expansion dans le secteur du jeu vidéo. À ce jour, plus de 80 jeux sont disponibles via le service de streaming sur Android et iOS, bien que Netflix n’ait pas communiqué de données sur les performances de cette offre.

Le premier jeu Oxenfree est sorti en 2016, suivi d’un portage sur Switch en 2017. Autopublié à l’époque, ce jeu d’aventure paranormal a été très apprécié. Il a été suivi par Afterparty, un jeu moins connu où les joueurs tentent de battre Satan lors d’un concours de boisson en enfer. Oxenfree II a été lancé en 2023, et une adaptation télévisée de la franchise serait également en préparation.

Netflix a refusé de commenter les licenciements, mais selon les rapports, ceux-ci n’affecteront pas les projets en cours de développement chez Night School Studio.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de fermetures de studios et de licenciements dans l’industrie du jeu vidéo au cours des deux dernières années, touchant notamment 10:10 Games et Ubisoft. Nos pensées vont à toutes les personnes concernées par ces événements.