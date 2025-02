Nacon et Shine Research ont fait une nouvelle mise à jour sur Architect Life : A House Design Simulator en confirmant aujourd’hui la date de sortie. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 5 juin 2025.

Voici ce que le jeu annonce :

Vivez une Liberté Créative Ultime

Plongez dans le monde de l’architecture avec Architect Life, un jeu qui vous offre un contrôle créatif inégalé sur vos conceptions. Avec une vaste variété de matériaux, structures et objets, ainsi que des outils de construction innovants, vous pouvez personnaliser chaque aspect de vos bâtiments, de la forme de chaque pièce aux dessins détaillés des toits.

Caractéristiques Clés

Mode Carrière

Dirigez un Cabinet d’Architecture: Prenez la tête d’un cabinet d’architecture, en gérant des projets de conception de maisons contemporaines. Votre rôle consiste à modéliser chaque maison selon les spécifications du client et le terrain, à sélectionner les sous-traitants et à superviser le processus de construction.

Gagnez des Points d’Expérience: En réalisant des projets, vous gagnerez des points d’expérience, débloquant de nouveaux matériaux, techniques et options d’énergie durable, améliorant ainsi votre capacité à gérer des projets plus complexes.

Mode Libre

Liberté Créative Totale: Choisissez parmi 60 environnements et terrains différents, et profitez de la liberté de concevoir sans restrictions.

Outils Innovants et Intuitifs

Conception de Pièces et de Toits: Utilisez des outils permettant des mesures précises des dimensions et des angles pour les dessins de pièces et de toits.

Personnalisation Structurelle: Créez facilement des balcons, des mezzanines et des extensions de structures.

Large Sélection de Matériaux: Accédez à une large sélection de matériaux et de revêtements pour donner vie à votre vision architecturale.

Équipements et Aménagements

Gestion Optimisée du Chauffage: Gérez le chauffage des pièces en optimisant la quantité et le placement des dispositifs de chauffage.

Personnalisation Intérieure: Personnalisez chaque détail de l’intérieur de vos maisons, jusqu’à la couleur exacte des meubles.

Améliorations Extérieures: Améliorez l’espace extérieur avec de la végétation, des piscines, des terrains de jeux et d’autres installations.

Visite Virtuelle

Exploration en Première Personne: Passez en mode première personne pour explorer vos maisons une fois construites.

Test des Performances Lumineuses: Changez la position du soleil pour voir comment les différentes conditions de lumière affectent vos pièces.

Admirez Vos Créations: Détendez-vous et profitez de vos chefs-d’œuvre architecturaux dans leurs biomes.

Architect Life offre une expérience complète et immersive pour les architectes en herbe et les passionnés de design, fournissant les outils et la liberté nécessaires pour créer des conceptions de maisons uniques et innovantes.

Vous pouvez voir le trailer du jeu ci-dessous :