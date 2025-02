Après un peu d’attente et quelques retards, On Your Tail a une date de sortie sur Nintendo Switch. Humble Games et Memorable Games ont confirmé aujourd’hui qu’il sera disponible le 13 mars 2025.

Préparez-vous pour des vacances délicieuses dans un magnifique paradis méditerranéen… mais ne vous laissez pas tromper, des secrets se cachent sous ses rivages ensoleillés.

Vous incarnez Diana, une voyageuse fatiguée cherchant de l’inspiration, mais qui se retrouve entraînée dans une série de crimes mystérieux. En tant que détective en herbe, Diana doit découvrir des indices cachés, résoudre des énigmes intrigantes et naviguer parmi les événements étranges qui se déroulent derrière la façade charmante de la ville.

Quand vous avez besoin d’une pause, plongez dans l’océan, essayez-vous aux billes ou vendez des glaces aux habitants de Borgo Marina. La façon dont vous passez votre temps fait partie intégrante de l’aventure. La question est : découvrirez-vous la vérité avant qu’il ne soit trop tard ?

Caractéristiques principales

Résolvez des mystères : Rassemblez des indices et examinez les scènes de crime pour assembler vos découvertes dans un mode déduction inspiré des jeux de cartes.

: Rassemblez des indices et examinez les scènes de crime pour assembler vos découvertes dans un mode déduction inspiré des jeux de cartes. Tissez des liens : Faites-vous des amis parmi les habitants pour en apprendre davantage sur eux et renforcer vos relations.

: Faites-vous des amis parmi les habitants pour en apprendre davantage sur eux et renforcer vos relations. Mini-jeux : Quand vous voulez faire une pause dans vos enquêtes, profitez du soleil en participant à divers mini-jeux, notamment la cuisine, la pêche et bien plus encore !

On Your Tail promet une expérience unique, mêlant enquête, exploration et moments de détente dans un cadre ensoleillé.