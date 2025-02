C’est via un petit message qu’on apprend le report, à quelques semaines de la sortie, de Tales of the Shire: A The Lord of the Rings sur toutes les consoles dont la Nintendo Switch.

Chers Hobbits,

Un bon festin hobbit prend du temps, et Tales of the Shire aussi ! Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que chaque Hobbit, sur chaque plateforme, puisse profiter de la même expérience cosy. Le jeu sortira désormais le 29 juillet 2025.

Nous voulons que ce jeu donne l’impression d’un chaleureux câlin venu de la Terre du Milieu, et nous nous assurons que, peu importe où vous jouerez, vous vous sentirez comme chez vous dans la Comté. Des styles de poils de pieds aux gâteaux les plus moelleux, chaque détail sera parfaitement soigné.

Nous apprécions votre patience et avons hâte que vous puissiez découvrir la vie dans la Comté cet été. En attendant, dressez la table, faites briller votre argenterie et préparez-vous pour un festin digne d’un Hobbit !

Nous avons hâte de vous accueillir à Bywater.

De la part de toute l’équipe de Wētā Workshop Game Studio.

Issu du studio créatif Wētā Workshop, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game vous invite à vivre la douce et paisible vie d’un Hobbit, au cœur des paysages enchanteurs de la Comté. Découvrez, décorez et partagez votre quotidien dans ce coin idyllique de la Terre du Milieu. Retrouvez des Hobbits chaleureux et des visages familiers qui n’attendent que votre arrivée !

Un Hobbit à votre image

Créez votre propre Hobbit et commencez votre aventure à Bywater. Bien que ce lieu ne soit pas encore reconnu comme un village officiel de Hobbiton, vous jouerez un rôle clé dans son développement.

Laissez le confort vous accueillir en décorant votre trou de Hobbit, en cultivant votre jardin, en pêchant dans des étangs cristallins, en récoltant des fruits et des herbes sauvages ou en commerçant avec les habitants. Préparez de délicieux repas faits maison à partager avec d’autres Hobbits et tissez des liens d’amitié.

Avec tant de choses à découvrir – et encore plus à savourer –, profitez de la splendeur des forêts, lacs et prairies pittoresques de la Comté.

Aidez la communauté à obtenir le statut officiel de village pour Bywater et savourez chaque instant de cette vie paisible, où ce sont les petites choses qui comptent le plus.

Un foyer sur mesure

Jouez un véritable Hobbit, directement inspiré des œuvres bien-aimées de J.R.R. Tolkien.

Personnalisez votre apparence et arborez votre plus belle tenue grâce à de nombreuses options de personnalisation.

Décorez votre trou de Hobbit et agencez les meubles et décorations selon vos envies, sans grille de placement.

Découvrez les merveilles que chaque nouvelle journée apporte à Bywater, tout en profitant du confort de votre foyer.

La nourriture, c’est l’amour

Un Hobbit ne peut pas passer une journée sans un bon festin !

Pêchez, jardinez et récoltez pour garnir votre garde-manger des fruits de votre travail.

Faites pousser des cultures et des fleurs saisonnières à mesure que le temps passe.

Mettez-vous aux fourneaux et préparez de savoureuses recettes pour tous les moments de la journée.

Profitez d'un deuxième petit-déjeuner ou organisez un dîner festif avec vos compagnons Hobbits.

Partagez vos repas avec vos invités pour nouer de nouvelles amitiés.

Explorez Bywater et la Comté