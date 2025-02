Voici le top des ventes de la semaine (du 10 janvier au 16 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Le classement nous révèle plusieurs tendances intéressantes. En tête, on retrouve Donkey Kong Country Returns HD qui se positionne en double tête (positions 01 et 02) avec environ 14 753 unités vendues sur un total de 195 449, malgré une baisse de 9 %. Ce titre reste une valeur sûre pour Nintendo, attestant de l’attrait constant des jeux rétro revisités.

Juste derrière, Super Mario Party: Jamboree occupe la deuxième place avec 13 801 ventes sur un total impressionnant de 1 189 073, malgré une baisse de 20 %. Ce chiffre colossal souligne l’ampleur de la popularité de la franchise Mario, même si le taux de baisse est significatif, possiblement lié à des fluctuations saisonnières ou à la concurrence d’autres titres.

Mario Kart 8 Deluxe se démarque en troisième position avec 10 737 ventes et un total cumulatif de 6 248 684 unités, affichant une progression modeste de 5 %. Ce succès montre que le titre continue de séduire sur le long terme, restant l’un des piliers des ventes Nintendo.

Parmi les nouveautés, Urban Myth Dissolution Center apparaît en quatrième position avec 6 294 ventes – un score tout neuf qui démontre que même les projets moins connus (ici édité par Shueisha) peuvent percer sur le marché des ventes physiques au Japon.

Du côté d’un titre emblématique comme Minecraft, il est intéressant de constater qu’il se positionne en cinquième place avec 5 129 ventes et un total de 3 811 294 unités, en progression de 6 %. Ce résultat confirme la pérennité du phénomène Minecraft dans un marché toujours en évolution.

Animal Crossing: New Horizons se maintient en sixième position avec 5 050 ventes sur un total de 8 073 378 unités, malgré une légère baisse de 4 %. Ce chiffre atteste de l’engouement constant pour l’univers cosy et convivial d’Animal Crossing.

Un véritable phénomène est observé avec Pokemon Scarlet / Violet, qui affiche une progression spectaculaire de 54 % et se classe en septième position avec 3 782 ventes pour un total de 5 523 073 unités. Ce succès fulgurant montre l’impact immédiat des nouvelles sorties Pokémon sur le marché nippon.

Ensuite, Sid Meier’s Civilization VII apparaît en huitième position avec 3 370 ventes (nouveau dans ce classement) au prix de ¥7 000, une petite douche froide.

Super Smash Bros. Ultimate, toujours un incontournable, se classe en neuvième position avec 3 287 ventes et un total de 5 720 077 unités, avec une croissance minime de 1 %. Ce titre reste un pilier du catalogue Nintendo.

Enfin, Super Mario Odyssey conclut le top avec 3 214 ventes et un total de 2 550 165 unités, affichant une progression de 31 %, ce qui est remarquable pour un jeu sorti en 2017. Cette augmentation témoigne de la durabilité de la franchise Mario, même plusieurs années après son lancement.

En résumé, ce classement révèle que malgré quelques baisses dans certains titres phares, la force des franchises Nintendo telles que Donkey Kong, Mario Party, Mario Kart, Animal Crossing, et Pokemon reste indéniable. Les nouveautés comme Urban Myth Dissolution Center et Civilization VII apportent une fraîcheur bienvenue, tandis que les anciens comme Super Mario Odyssey montrent qu’ils continuent de captiver les joueurs.

software

01./02. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 14.753 / 195.449 (-9%)

02./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 13.801 / 1.189.073 (-20%)

03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.737 / 6.248.684 (+5%)

04./00. [NSW] Urban Myth Dissolution Center # <ADV> (Shueisha) {2025.02.13} (¥3.400) – 6.294 / NEW

05./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.129 / 3.811.294 (+6%)

06./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.050 / 8.073.378 (-4%)

07./14. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 3.782 / 5.523.073 (+54%)

08./00. [NSW] Sid Meier’s Civilization VII <SLG> (Take-Two Interactive Japan) {2025.02.11} (¥7.000) – 3.370 / NEW

09./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.287 / 5.720.077 (+1%)

10./15. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 3.214 / 2.550.165 (+31%)

hardware